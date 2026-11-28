Avellino, Nesta: "Juary come tutti i campioni è entrato nel cuore degli irpini" "Ho capito quanto sia stato importante per la città e la provincia in momenti difficilissimi"

"Quando Juary giocava ero piccolo, ma lo ricordo. Ricordo l'esultanza e la ricordano tutti intorno alla bandierina. Stando qui ho capito ancora di più cosa ha significato per la gente oltre il calcio. Il personaggio legato al terremoto, a tutta la storia... Lo ricordiamo tutti, il ricordo resterà per sempre come per tutti i campioni. Sono entrati nel cuore delle persone e resteranno per sempre. Cercheremo di onorarlo in campo": così Alessandro Nesta ha aperto la conferenza stampa verso la sfida con il Catanzaro, in programma lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo".

"Ancora out Di Maggio, Simic, Favilli e Iannarilli"

"La difficoltà è ogni giorno in questo campionato. In B se non stai sul pezzo, se non ti fai trovare pronto, la butti. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - È un torneo talmente equilibrato in cui occorre stare sempre sul pezzo. Stiamo vivendo questo momento con tranquillità ed equilibrio. Il Catanzaro si è ripreso e sta prendendo coraggio. Spesso parte così così, poi a fine stagione arriva ad ottimi livelli. Anche quest'anno potrebbe fare un campionato di questo tipo. Cheddira aveva avuto un problema dopo la gara con il Mantova, ma a Cremona c'era e ci sarà. Lo stesso discorso vale per Venturi. Restano fuori Di Maggio, Simic, Favilli e Iannarilli".