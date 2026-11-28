Ariano: ciò che sta accadendo in contrada Ponnola ha dell'incredibile L'indignazione di un abitante

"E' diventata una barzelletta, è davvero vergognoso ciò che stiamo assistendo in contrada Ponnola ad Ariano Irpino. E' qualcosa di incredibile e assurdo".

E' indignato e non ha peli sulla lingua Antonio Viscio, stimato mesico residente con la sua famiglia in questa zona, non molto distante dall'ospedale Frangipane-Bellizzi.

"Due giorni fa avevano riparato un'altra perdita due metri più giù ed ora siamo di nuovo punto e a capo. Intanto mi è arrivata una bolletta dell'alto calore di ben 146.00 euro. Con quest'ultima, le riparazioni sono più di una trentina nello spazio di 30/40 metri di strada. Ma vi sembra una cosa normale".

Domanda: ma perchè si preferisce continuare testardamente e inutilmente a rattoppare una condotta idica fatiscente in questa zona e non decidere di sostituirla completamente, soprattutto in questo punto più critico? Qualcuno dall'alto ce lo può spiegare?