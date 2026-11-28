Ambiente: Comuni Plastic Free 2027, candidature prorogate al 10 dicembre Accolte le numerose richieste delle amministrazioni locali

Dieci giorni in più per candidarsi al riconoscimento Comune Plastic Free 2027. A fronte delle numerose richieste giunte dalle amministrazioni comunali, Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha deciso di prorogare al 10 dicembre il termine per la presentazione delle candidature, inizialmente fissato al 30 novembre.

Sono già centinaia le candidature pervenute da tutta Italia per il riconoscimento nazionale che premia l’impegno concreto degli enti locali nella tutela dell’ambiente e nel contrasto all’inquinamento da plastica.

“La partecipazione registrata finora e le numerose richieste di proroga testimoniano l’interesse delle amministrazioni verso questo percorso - dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Abbiamo deciso di concedere più tempo per consentire ai Comuni di completare la procedura e documentare adeguatamente il lavoro svolto. L’auspicio è che la candidatura rappresenti per ciascuna amministrazione un’occasione di crescita e uno stimolo a programmare nuovi interventi a beneficio del territorio e dei cittadini”.

Le candidature saranno esaminate sulla base dei 20 criteri di valutazione previsti per l’edizione 2027, che spaziano dal contrasto all’inciviltà ambientale alla gestione dei rifiuti, dalle buone pratiche sul territorio alla collaborazione con Plastic Free.

In base al punteggio ottenuto, i comuni potranno conseguire uno dei quattro livelli di riconoscimento: una, due, tre tartarughe o tre tartarughe Gold.

La candidatura è gratuita e potrà essere presentata entro il 10 dicembre 2026 attraverso la sezione dedicata ai Comuni sul sito www.plasticfreeonlus.it.