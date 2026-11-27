Grottaminarda: convocata una seduta straordinaria del consiglio comunale Dieci i punti programmati nell'ordine del giorno

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per lunedì 30 novembre alle ore 8:15, in prima convocazione, e per martedì 1° dicembre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale youtube dell'ente.

Dieci i punti programmati nell'ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali adottati nella seduta del 30 settembre.

2. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 1/10/2026.

3. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 10/11/2026.

4. Approvazione Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2026/2028: Sezione 3.1 - "Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche".

5. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 23/11/2026;

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ai sensi dell'art. 175 commi 1 - 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2027/2029 - approvazione.

8. Approvazione Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con arredi mobili (dehors) da parte di pubblici esercizi - determinazioni.

9. Iniziativa culturale e turistico-religiosa "La Via della Fede di San Pio". Atto di indirizzo, sostegno istituzionale e concessione di patrocinio morale gratuito senza adesione associativa né oneri finanziari per l'Ente.

10. Risposta all'interpellanza del Consigliere Michelangelo Bruno.