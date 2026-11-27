Assemblea nazionale Anci: Grottaminarda attivamente presente a Verona Un appuntamento che riunisce i sindaci e gli amministratori locali di tutta Italia

Un appuntamento che riunisce i sindaci e gli amministratori locali di tutta Italia per confrontarsi sulle principali sfide dei territori e del Paese, al quale il comune di Grottaminarda non poteva mancare: a partecipare all’assemblea nazionale dell’Anci, che si è tenuta a Verona dal 25 al 27 novembre, l’assessore Marisa Graziano.

L’edizione 2026 ha coinciso con l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, da qui il titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica".

Per me l’assemblea nazionale dell’Anci è ormai quasi un appuntamento fisso, un’occasione alla quale tengo particolarmente perché consente di uscire dalla dimensione del proprio Comune, confrontarsi con amministratori provenienti da realtà diverse, raccogliere esperienze e idee utili - afferma Marisa Graziano, assessore delegato alla valorizzazione del territorio e alle politiche sociali - sono giornate importanti perché affrontano questioni che toccano da vicino la vita delle nostre comunità: il welfare, le politiche sociali e abitative, il sostegno alle fasce più fragili, la sicurezza, lo sviluppo dei territori, il contrasto alle disuguaglianze e la necessità di garantire servizi e opportunità anche ai piccoli Comuni e alle aree interne.

Anche quest'anno molto intense le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha richiamato con la consueta sensibilità e autorevolezza il ruolo fondamentale dei Comuni nella vita democratica del Paese, definendoli una vera e propria “scuola di democrazia”.

Mi ha colpito soprattutto il riconoscimento della responsabilità degli amministratori locali, chiamati ogni giorno ad ascoltare i bisogni dei cittadini e a dare risposte concrete.

Ho apprezzato anche il suo richiamo al fatto che, in determinati momenti, serve coraggio: il coraggio di assumersi responsabilità, di compiere scelte, di non sottrarsi alle difficoltà e di continuare a lavorare nell'interesse delle comunità. Condivido profondamente anche il suo richiamo alla coesione sociale e alla necessità di non lasciare indietro nessun territorio.

Altro bellissimo intervento quello di Walter Veltroni che, da ex sindaco di Roma, ha offerto ulteriori spunti di riflessione, richiamando il valore della memoria e del senso di comunità.

Mi ha colpito il riferimento a Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze che, con la sua visione e il suo impegno, cercava di tenere insieme tutto, quasi con ago e filo, ricucendo le distanze e creando legami tra persone, istituzioni e realtà diverse.

Un'immagine particolarmente significativa anche per chi amministra oggi, perché ci ricorda che governare una comunità significa proprio questo: costruire connessioni, ricomporre le differenze e non lasciare che nessuno si senta escluso. Un contributo che ho particolarmente apprezzato perché ha saputo andare oltre la dimensione amministrativa dell'assemblea, riportando al centro le persone e la responsabilità di ciascuno nel contribuire a costruire una società più coesa e solidale».