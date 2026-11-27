Ariano: Grande soddisfazione per i bambini della scuola "CinemaLand" Importante riconoscimento all’80ª edizione del Festival del Cinema di Salerno

Grande soddisfazione per i bambini della scuola di cinema “CinemaLand” dell’Ariano International Film Festival, che hanno conquistato un importante riconoscimento all’80ª edizione del Festival del Cinema di Salerno.

Il cortometraggio da loro realizzato, dal titolo “Il Cinematografo”, prodotto dall’Associazione Rai.Co. e in concorso nella sezione cortometraggi, ha ottenuto il prestigioso Premio Speciale per i Piccoli Attori.

Protagonisti del cortometraggio sono Cristopher Langella, Francesco Pio Grasso, Lorenzo Pagliaro, Manuel Cecere, Riccardo Giordano, Filippo Castagnozzi, Cecilia Grasso, Daniela Rinaldi e Angela Festa.

Questa la motivazione del premio: «Per aver raccontato, con creatività e fantasia, l’evoluzione del cinema, dalle sue origini ai giorni nostri. Un omaggio alla settima arte attraverso gli occhi curiosi e pieni di meraviglia dei più piccoli».

Un riconoscimento che premia non soltanto il talento e l’impegno dei giovani protagonisti, ma anche la loro capacità di raccontare il mondo del cinema con spontaneità, entusiasmo e immaginazione.

La premiazione si è svolta giovedì 26 novembre 2026 presso il Teatro Augusteo di Salerno. A consegnare il riconoscimento è stato il celebre doppiatore Angelo Maggi, voce italiana di icone del cinema internazionale come Robert Downey Jr., Tom Hanks, Bruce Willis e Tim Robbins.

Un risultato importante che riempie d’orgoglio i piccoli attori e tutta la scuola “CinemaLand”, confermando il valore dell’educazione cinematografica come strumento di crescita, creatività e condivisione.