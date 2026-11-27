"Nelle notti arianesi succedono davvero cose strane" Pneumatici forati lungo corso Vittorio Emanuele

Nelle notti arianesi succedono cose strane, scriveva oggi in un post su facebook Valerio Iacobacci riferendosi in modo particolare alla centralissima piazza Mazzini. Ed è verità. Lungo corso Vittorio Emanuele amaro risveglio per alcuni abitanti, ritrovatisi con le gomme delle proprie auto forate.

"Non abbiamo la certezza se il gesto sia stata compiuto nel pomeriggio e nella notte. Solo stamane ce ne siamo accorti prima di recarci al lavoro. E' davvero assurdo".

Sul posto è intervenuta una volante della polizia per le opportune verifiche. La speranza è che possa trattarsi di un caso isolato.

Ariano, non è nuovo ad episodi del genere.

Settembre 2025 (Centro, ospedale e dintorni): serie di danneggiamenti durante l'evento "Vicoli ed arte" con auto in difficoltà al rientro, oltre a pneumatici forati e altri danni segnalati in zona San Pietro, via Maddalena, nel parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi (area nei pressi dell'eliporto) e nel borgo antico, con denunce a polizia e carabinieri.



Gennaio 2024 (Rione Cardito): segnalati pneumatici squarciati nella notte davanti ad alcune abitazioni lungo la statale 90 delle Puglie

E sette mesi fa, ad aprile 2026 (Via Tranesi): segnalate due gomme forate a un'auto parcheggiata nella zona. Episodi rimasti tutti impuniti.