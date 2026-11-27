Nelle notti arianesi succedono cose strane, scriveva oggi in un post su facebook Valerio Iacobacci riferendosi in modo particolare alla centralissima piazza Mazzini. Ed è verità. Lungo corso Vittorio Emanuele amaro risveglio per alcuni abitanti, ritrovatisi con le gomme delle proprie auto forate.
"Non abbiamo la certezza se il gesto sia stata compiuto nel pomeriggio e nella notte. Solo stamane ce ne siamo accorti prima di recarci al lavoro. E' davvero assurdo".
Sul posto è intervenuta una volante della polizia per le opportune verifiche. La speranza è che possa trattarsi di un caso isolato.
Ariano, non è nuovo ad episodi del genere.
Settembre 2025 (Centro, ospedale e dintorni): serie di danneggiamenti durante l'evento "Vicoli ed arte" con auto in difficoltà al rientro, oltre a pneumatici forati e altri danni segnalati in zona San Pietro, via Maddalena, nel parcheggio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi (area nei pressi dell'eliporto) e nel borgo antico, con denunce a polizia e carabinieri.
Gennaio 2024 (Rione Cardito): segnalati pneumatici squarciati nella notte davanti ad alcune abitazioni lungo la statale 90 delle Puglie
E sette mesi fa, ad aprile 2026 (Via Tranesi): segnalate due gomme forate a un'auto parcheggiata nella zona. Episodi rimasti tutti impuniti.