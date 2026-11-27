Avellino, D'Agostino: "Juary è la storia. Lo stadio? Al lavoro per le risposte" Intervista al presidente biancoverde all'inaugurazione del rinnovato campo sportivo di Forino

"Ci siamo svegliati con questa brutta notizia. Ci ricorda degli anni stupendi, degli anni belli per il calcio, ma anche brutti per quello che è successo negli anni '80 con il terremoto. Era uno di noi. Era ancora giovane. Non ho avuto il piacere di conoscerlo quando era calciatore, l'ho conosciuto negli ultimi anni. Era una persona speciale ed è una giornata triste": così il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha ricordato Juary a margine dell'inaugurazione del rinnovato campo sportivo "Pasquale Acierno" di Forino. "È nata una bella idea e una bella iniziativa con l'Associazione per la Storia. È un appello che raccogliamo e vogliamo anche il ricordo prima della prossima gara. Chiederemo alla Lega B. È una brutta giornata. In città e in provincia si vive il sentimento che hanno avuto a Napoli per la morte di Maradona. È stata una figura importante per il nostro club ed era un ragazzo con qualità straordinarie. Ha dato tanto alla nostra città e alla nostra provincia e viviamo ore di tristezza. La dedica di un settore a Juary? Si può pensare. Non immaginavamo una situazione del genere per lui. Non bisogna mai dimenticare la storia. Il futuro non si può costruire se non si è a conoscenza della storia. Juary ha rappresentato la storia calcistica quando l'Avellino era in Serie A. Ed è giusto secondo me ricordarlo, come è doveroso farlo. Il territorio l'ha voluto bene, lui ha voluto bene alla nostra gente".

"Faremo ancora di più"

Sul progetto del nuovo stadio e la risposta al Comune: "L'avvocato e i tecnici stanno lavorando per rispondere. Credo che la settimana prossima avranno tutte le risposte, anche se molte di queste erano già contemplate in quello che è la norma, che è la legge stadi. - ha spiegato D'Agostino - Faremo ancora di più, cerchiamo di dare tutti gli elementi possibili per fare chiarezza su quelle che sono state le loro valutazioni. Lascio perdere sulla conferenza stampa perché io ho fatto una conferenza per chiarire lo stato del progetto e che cosa volevamo fare. La risposta è stata con toni completamente diversi, però va bene così. L'obiettivo nostro era quello di far conoscere il progetto e chiedere all'amministrazione se ci fosse la volontà di poterlo fare insieme a noi. La risposta è stata un po' diversa, però va bene così. Preferirei non commentare, anche perché conosco personalmente il sindaco e sono rimasto un po' così. Abbiamo consegnato quello che voi avete visto nella conferenza. - ha aggiunto - Volevamo far vedere il progetto, c'è un lavoro di 2/3 anni dello studio Zavanella ed era doveroso mostrarlo. Non parliamo tanto per parlare, bensì stavamo facendo e avevamo fatto un progetto che abbiamo puntualmente consegnato, così come avevamo detto nella PEC di agosto. Noi non abbiamo mai usato certi termini, non abbiamo mai assolutamente forzato nessun tipo di rapporto e nessun tipo di normativa. Abbiamo semplicemente fatto una domanda in funzione di ciò che l'amministrazione già conosceva nella persona del sindaco. Resta la volontà di dialogo? L'avevamo detto e lo confermiamo. Stiamo, però, vedendo le risposte che loro ci hanno inviato e stiamo facendo le nostre considerazioni in merito a tutte quelle che sono state le richieste dell'amministrazione".

"Testa solo al prossimo match senza guardare la classifica"

"La vittoria a Cremona? Andiamo avanti. È ancora troppo presto per guardare la classifica, però sicuramente fa morale. È giusto dare un'occhiata, però pensiamo a fare le nostre partite così come siamo abituati a fare. Non guardiamo tanto la classifica, guardiamo tanto i risultati. Adesso sicuramente ci attende una trasferta importantissima, ma sono molto fiducioso. La squadra c'è, è entrata bene nel ritmo della stagione, sta garantendo ottimi risultati e ci auguriamo che proseguiamo così. Gli obiettivi sicuramente sono quelli, voi li sapete. Però è chiaro che il campionato propone tante insidie ed è complicato. È troppo presto per esultare e montarci la testa. Bisogna tenere i piedi ben saldi a terra e fare il nostro campionato, perché credo che ci siano ottimi ingredienti all'interno di questa squadra per dire la nostra e fare bene questo campionato. Poi ci auguriamo che vada ancora meglio di come sta andando. L'urgenza dello stadio in caso di A? No, a prescindere. Lo stadio a prescindere, perché penso che quella sia una priorità che va a prescindere dai risultati".