E' irpino il nuovo questore di Bologna: la nomina di Salvatore Calabrese Gioia in alta Irpinia

Oggi la nomina dal Consiglio dei Ministri, che è motivo di orgoglio per la comunità di Lioni e per tutte le istituzioni della provincia di Avellino. Il sindaco altirpino Yuri Gioino sottolinea la sua brillante carriera, che lo ha visto anche dirigente della Digos nel capoluogo emiliano, e alla guida delle questure di Massa Carrara e Ferrara.

Classe 1963 nato a Lioni, Calabrese conosce da vicino le dinamiche dell'ordine pubblico bolognese. Già dirigente della Digos felsinea per sette anni, fino al 2019, ed ex vicario sempre in città, Calabrese, classe 1963, prenderà ora il comando degli uffici bolognesi della polizia di Stato dopo che negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di vertice in più parti dello Stivale: prima all’ufficio centrale ispettivo e poi a Massa Carrara, in qualità di Questore nel 2020, e quindi Ferrara, sempre nel ruolo di Questore, in carica dal 2021 al 2025. Il sindaco di Lioni Yuri Gioino ha espresso le congratulazioni a nome di tutti i concittadini per l'ulteriore riconoscimento della sua professionalità.