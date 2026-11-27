Sport e impegno civile: gli "Arcieri del Tricolle" in prima linea No alla violenza di genere

Il tiro con l’arco non è solo una disciplina sportiva che necessita di tecnica, ricerca della precisione nell’esecuzione dei tiri, concentrazione e serenità mentale ma rappresenta anche uno strumento fondamentale di educazione, inclusione e responsabilità sociale.



È con questa consapevolezza che l'Asd Arcieri del Tricolle di Ariano Irpino ha scelto di aderire all’iniziativa della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” dello scorso 25 novembre, ribadendo il ruolo attivo delle associazioni sportive nella costruzione di una cultura del rispetto.



Alla base di questa adesione c'è la convinzione che i valori cardine del tiro con l'arco (l'autocontrollo, l'ascolto di sé stessi, la parità di genere sulla linea di tiro e il fair play che educa all’onestà, al rispetto delle regole e degli altri) siano gli stessi necessari per prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione e violenza nella vita quotidiana.



Nel tiro con l'arco uomini e donne, con o senza disabilità, condividono gli stessi spazi, le stesse sfide, anche allenandosi e gareggiando tutti insieme, dimostrando come il talento e la determinazione non conoscano barriere di alcun genere.



L'impegno dell’Asd Arcieri del Tricolle, sul fronte sociale, si manifesta anche nella tutela concreta dei propri tesserati con l’aver individuato, nominato e valorizzato la propria Safeguarding sportiva, considerata una figura chiave nata proprio per garantire la tutela di tutti e tutte in ambito sportivo, in ambienti sicuri, inclusivi e liberi da abusi o discriminazioni.



Aver partecipato anche questo anno alla ricorrenza del 25 novembre ha significato per queste arciere e questi arcieri, contribuire a diffondere un messaggio sull’importanza del rispetto reciproco oltre i campi di gara e di allenamento, per unirsi a quanti, sia a livello locale che internazionale, hanno ribadito un fermo "No" alla violenza di genere.