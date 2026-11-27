Juary, il ricordo di Sabatino Nigro: "È stato come un figlio, mi ha dato tanto" "Ha fatto la storia qui ad Avellino e va ricordato per quanto fatto in tutta la sua carriera"

Ore di cordoglio ad Avellino e in tutta la provincia irpina per la scomparsa di Juary all’età di 67 anni. L’addio a chi, nei fatti, "è stato molto più di un calciatore", ha sottolineato il sindaco di Avellino, Nello Pizza. "Per una generazione è stato il sorriso, la fantasia e il sogno di un Avellino che poteva stare tra le grandi": ha aggiunto in un post social il primo cittadino.

Decisivo nel 2-1 del Porto sul Bayern per la Coppa dei Campioni 1987

Cresciuto nel Santos, un legame infinito con l’Irpinia che si intreccia con la salvezza del terremoto e del -5 di penalizzazione, in gol nel 4-2 sull'Ascoli del 23 novembre 1980, due stagioni in biancoverde, poi Inter, Ascoli e Cremonese in Italia prima di un triennio al Porto, dove ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1987 segnando in finale il gol vittoria. Iconica la sua esultanza intorno alla bandierina, tra i simboli della Serie A degli anni ‘80. Ai prossimi gol in campionato l’Avellino ricorderà Juary proprio replicando il giro sul punto del corner.

"Ho fatto di tutto per lui, ma anche lui ha fatto tanto per me"

Ecco il ricordo di Arnaldo Sabatino Nigro, al "Malaga" Juary era di casa come tanti altri protagonisti dell’Avellino in A. "Quando Juary venne qui ad Avellino diventammo subito amici e devo molto a lui e a Stefano Tacconi. Mi fecero una grande pubblicità. Si parla sempre di me e di noi. - ha spiegato ad OttoChannel - Per me Juary è stato un figlio. È stato un grande calciatore, stimava Sibilia, la città, gli irpini. Ricordo l'anno del terremoto e proprio la sera del 23 novembre era in programma una tavolata da 20 persone con tutta la squadra. Poi accadde quello che accade e ci ritrovammo dopo qualche giorno. Juary ha fatto la storia qui ad Avellino, ma è stato protagonista all'Inter, all'Ascoli e alla Cremonese e con il Porto ha vinto la Coppa dei Campioni. Calciatori come Juary in Irpinia ne arriveranno pochi. Non ce ne saranno molti. C'ho fatto da padre e ho fatto di tutto per lui. Lui ha dato tanto a me e spero di aver dato tanto anche io a lui. Quando ho saputo sono rimasto malissimo, non ci credevo. Poi ho sentito tanti suoi compagni, tanti calciatori, da Mario Piga, a Salvatore Vullo, a breve sento Tacconi, ci siamo scambiati alcuni messaggi. A livello personale è una grandissima perdita ed è una grandissima perdita per il calcio avellinese e internazionale".