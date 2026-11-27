Traffico di droga tra Avellino, Napoli e la Spagna: 20 arresti nel blitz DDA L'operazione dei carabinieri: sequestrati oltre 180 chili di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 20 persone accusate, a vario titolo, di reati legati al traffico di droga. L'operazione si inserisce in un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli.

LE ACCUSE

Le persone coinvolte sono indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sono contestati anche il trasporto, l'introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di droga a fine di spaccio, oltre alla detenzionedi armi.

I fatti avrebbero interessato non solo il territorio italiano, tra le altre le province di Avellino, Napoli e Caserta, ma anche quello spagnolo.

I NUMERI DEL TRAFFICO DI COCAINA

"L'attività investigativa si è avvalsa di un'articolata cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole. Gli investigatori hanno individuato quindici importazioni di cocaina con altissima percentuale di principio attivo, per complessivi 181,5 chilogrammi. Sono stati inoltre ricostruiti oltre quaranta episodi di cessione di ingenti partite di stupefacente", come si legge nella nota a firma del procuratore Nicola Gratteri.

LE BASI LOGISTICHE IN SPAGNA

Nel corso delle indagini sarebbero state individuate in Spagna due basi logistiche di fornitura della cocaina: una nei pressi di Barcellona e una nei pressi di Madrid. La droga sarebbe stata introdotta in Italia sempre via terra e, il più delle volte, rivenduta a un unico committente.

MANDATI DI ARRESTO EUROPEI E PERQUISIZIONI

La fitta e costante cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia avrebbe permesso di individuare gli indagati residenti in Spagna e i luoghi oggetto dei traffici. Questo ha consentito l'emissione di mandati di arresto europei e l'esecuzione di decreti di perquisizione contestualmente alle operazioni svolte in Italia.

Dettagli e interviste della conferenza stampa del procuratore Gratteri in onda nell'edizione delle 14 del tg di Otto Channel, canale 16 dt Campania.