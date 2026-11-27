E' un giorno di immenso dolore e sconcerto per Ariano: "Ciao Gianluca" Un uomo sincero, leale, generoso, perbene, stimato e amato da tutti

E' un giorno di immenso dolore per Ariano Irpino. La città, piange la scomparsa prematura di Gianluca Vigorosi, 51 anni, di un giovane professionista capace e preparato, strappato troppo presto agli affetti più cari da una malattia che ha affrontato con dignità.

Persone perbene, sorriso luminoso unito ad una straordinaria vitalità e passione autentica che ha saputo unire alle sue competenze al servizio degli altri. Impegnato attivamente nel sociale e profondamente attento ai problemi e al futuro della sua città, non si è mai tirato indietro di fronte a chi aveva bisogno di una mano o di una parola di incoraggiamento.

Oltre al valore umano e professionale, lascia l'eredità più preziosa come genitore modello, esempio di dedizione, amore e presenza costante. (La foto di Gianluca con il suo sorriso di sempre stampato sul volto è di Paolo De Donato).

Il ricordo commosso a Ottopagine di Antonio Santosuosso, presidente del Collegio dei Geometri di Avellino.

Ciao Gianluca, amico mio

Oggi è una giornata di immenso dolore, una di quelle giornate in cui è davvero difficile trovare le parole per esprimere ciò che si prova.

Nella duplice veste di Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino e di collega e socio di studio, ma soprattutto di amico, mi ritrovo ad affrontare una perdita incolmabile: quella del mio caro Gianluca.

Un uomo sincero, leale, generoso, perbene, stimato e amato da tutti, ma soprattutto da me e da tutti noi dello studio.

Eravamo forti perché eravamo bravi a stare insieme.

In oltre venticinque anni di attività professionale condivisa non abbiamo mai avuto un giorno, un’ora, neppure un minuto di incomprensione. Tra noi c’è sempre stata una straordinaria simbiosi umana e professionale, fondata sulla stima, sulla fiducia, sul rispetto reciproco e su un affetto sincero.

Abbiamo affrontato tante difficoltà, superato tanti ostacoli, condiviso preoccupazioni, soddisfazioni e successi. Abbiamo progettato, costruito, lavorato e siamo cresciuti insieme, come professionisti e, soprattutto, come uomini.

Ed è proprio questo il patrimonio più bello che oggi mi lasci: la consapevolezza di aver vissuto un’amicizia vera, autentica, disinteressata, alimentata esclusivamente dal piacere di stare insieme e dalla volontà di condividere un percorso di vita e di professione.

Oggi il Collegio perde un collega esemplare, un professionista preparato, serio, capace e appassionato, un uomo che ha saputo rappresentare, con il proprio comportamento e il proprio lavoro, i valori più nobili della nostra categoria.

Io perdo un amico fraterno, un socio, un compagno di viaggio, una presenza quotidiana e un punto di riferimento insostituibile.

Mi sconvolge pensare che, entrando nel nostro studio, non potrò più incontrare il tuo sguardo, ascoltare la tua voce, confrontarmi con te su un progetto o condividere uno di quei tanti momenti che hanno accompagnato la nostra vita quotidiana per oltre un quarto di secolo.

A Cinzia, al piccolo Domenico, alla mamma, al papà, a Domenico, a Filomena e a tutta la famiglia giunga il nostro abbraccio più forte, più sincero e più affettuoso, come Collegio, come studio, come persone, ma soprattutto come amici.

Amicizia.

Una parola apparentemente semplice, ma dal significato straordinariamente profondo. L’amicizia vera è rispetto, lealtà, fiducia, condivisione e capacità di esserci sempre, senza chiedere nulla in cambio.

Sono valori preziosi, purtroppo sempre più rari nella società di oggi, ma che tra noi non sono mai venuti meno.

E se oggi il dolore è così grande, è perché altrettanto grande è stato il privilegio di averti accanto.

In questo momento di profonda sofferenza, ci sostiene la fede, quella stessa fede che ha accompagnato anche la tua vita. Ci conforta la certezza che oggi tu sia nella gloria dei Cieli, accanto al Signore.

Mi piace immaginarti lassù, ancora intento a progettare, a disegnare, a costruire e a trovare soluzioni, con quella passione, quella competenza e quella serenità che ti hanno sempre contraddistinto.

Mi piace pensare che, accanto al Signore, tu possa realizzare tutte quelle cose belle che avevi ancora in mente e che questa vita terrena, purtroppo troppo breve, non ti ha consentito di portare a compimento.

Ringrazio il Signore per averti posto lungo il mio cammino e per avermi concesso il privilegio di condividere con te una parte così importante della mia vita.

Grazie, Gianluca, per la tua amicizia, per la tua lealtà, per il tuo affetto, per la tua straordinaria umanità.

Grazie per ogni singolo giorno trascorso insieme.

Continuerai a vivere nei nostri cuori, nei nostri ricordi, nel nostro studio e in tutto ciò che abbiamo costruito insieme.

Non ti dimenticheremo mai.

E adesso, caro amico mio, preparaci un posto lassù, vicino a te, nella gloria del Signore, affinché un giorno possiamo ritrovarci e continuare quel meraviglioso cammino che abbiamo iniziato insieme tanti anni fa.

Ciao Gianluca, amico mio. Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre. Con immenso affetto, Antonio Santosuosso.

Tifosissimo dell'Inter. Così lo ricordano i tifosi arianesi:

Cari Amici Nerazzurri una brutta notizia. Il nostro amico Gianluca Vigorosi non è più tra noi. Dopo una dura lotta contro il male del secolo ci ha lasciati stanotte. Ci mancherà il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua ironia. A Dio Gianluca.

La camera ardente è allestita nella casa funeraria Lo Conte in contrada Cerreto. Orario visite: 8.30-12.30 e 14.30-19.30. I funerali si svolgeranno domani, sabato 28 novembre alle ore 10.00 nel Santuario Madonna di Fatima.