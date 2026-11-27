Ariano, traffico a Cardito, Futuro Nazionale: "Una soluzione tecnica in 4 punti" Alberto Scaperrotta scrive al sindaco Mario Ferrante

Durante il giorno Via Cardito è costantemente congestionata, un nodo critico su cui Futuro Nazionale ha elaborato un piano organico di interventi.

Il problema non dipende dal numero eccessivo di veicoli, ma dalla conformazione dell'arteria: basta una singola manovra per paralizzare la circolazione. Con una sola corsia per senso di marcia e negozi su entrambi i lati, basta un'auto che rallenta per svoltare a destra o che si ferma al centro della carreggiata per girare a sinistra a bloccare l'intera fila.

A questa dinamica si sommano la sosta in doppia fila, i mezzi per carico e scarico, l'attraversamento continuo dei pedoni e le auto dei genitori negli orari scolastici al civico 21. Il risultato è un costante

«effetto collo di bottiglia»: in due sole corsie convivono tre funzioni incompatibili tra loro - strada di

attraversamento, asse commerciale e parcheggio. Poiché gli edifici su entrambi i fronti impediscono

un allargamento, la soluzione non è aggiungere asfalto, ma separare i flussi di chi transita, chi svolta e chi sosta.

La proposta strutturale sul tratto della statale 90 delle puglie

Una riorganizzazione avanzata da Futuro Nazionale - e nello specifico dal referente Alberto Scaparrotta - imperniata sulle due rotatorie di Cardito e del ristorante Incontro, potrebbe abbattere fino al 70% delle criticità. Il cardine del progetto è uno spartitraffico centrale alto 20 centimetri - sormontabile solo dalle Forze dell'Ordine in emergenza - che impedisca le svolte a sinistra lungo tutto il tratto della SS90 tra le due rotonde, rendendo obbligatoria l'inversione nelle rotatorie stesse.

Per alleggerire l'asse principale, il piano prevede inoltre un nuovo collegamento stradale da Piano di Zona fino all'area sotto l'ex Istituto Magistrale e il transito dei mezzi agricoli limitato alle sole fasce non di punta. Sul fronte urbano risultano invece decisivi parcheggi di interscambio attigui con bus navetta continui, la piena operatività del sottopassaggio pedonale e un presidio costante della Polizia Municipale.

Una soluzione tecnica in quattro punti

Per migliorare la circolazione e la sicurezza stradale, si propongono quattro interventi:

1. Corsie per le svolte: realizzare corsie centrali o piazzole di attesa per evitare che i veicoli in svolta

blocchino il traffico.

Via Cardito: proposta di riorganizzazione della viabilità

2. Divieto di svolta a sinistra: nei tratti più critici e nelle ore di punta indirizzare i veicoli verso le

rotatorie, con un percorso aggiuntivo di soli 300 metri.

3. Riorganizzazione della sosta: creare parcheggi arretrati e protetti, introdurre soste a tempo di

30-60 minuti nelle zone commerciali e regolamentare il carico e scarico, contrastando la doppia fila.

4. Sicurezza pedonale: realizzare attraversamenti rialzati e illuminati ogni 100-150 metri, con isole

salvagente, e garantire marciapiedi continui e liberi dalle auto.

Il cronoprogramma degli interventi

L'attuazione può procedere in due fasi: nel breve termine con il rifacimento della segnaletica orizzontale, la delimitazione degli stalli merci, la messa in sicurezza degli attraversamenti e la sperimentazione del divieto di svolta a sinistra in una singola fascia oraria; nel medio termine con la progettazione delle piazzole di svolta, la riqualificazione dei parcheggi arretrati e la posa delle prime

isole spartitraffico.

Via Cardito non deve trasformarsi in un'autostrada, ma tornare a essere una vera strada urbana in cui ogni utente dispone del proprio spazio. Separare, anche di pochi metri, chi svolta da chi prosegue dritto è sufficiente per restituire fluidità alla circolazione ed eliminare la sensazione di perenne imbottigliamento.