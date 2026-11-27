Voglia di sorrisi: "La beneficenza non deve mai essere una competizione" "Ogni piccolo gesto, ogni presenza e ogni contributo possono fare la differenza"



L'associazione "Voglia di sorrisi" ha preso parte attivamente a due serate di beneficenza organizzate dalla Caritas Diocesana Ariano Irpino-Lacedonia e dall’associazione Michele De Gruttola.

"Abbiamo scelto di partecipare perché crediamo fermamente che la solidarietà non abbia confini né appartenenze.

Quando si tratta di fare del bene, non esistono associazioni diverse, ma un unico grande obiettivo: aiutare chi ha bisogno.

Siamo convinti che la beneficenza non debba essere una competizione, ma unione, collaborazione e condivisione. Perché ogni piccolo gesto, ogni presenza e ogni contributo possono fare la differenza.

Noi ci saremo sempre, perché quando c’è da fare del bene, l’importante non è chi organizza, ma la causa per cui ci si ritrova tutti insieme. Insieme si può fare davvero la differenza".

Una grande realtà, tre anni di amore, solidarietà e ricordi. Un grande esempio di associazionismo e solidarietà silenziosa.