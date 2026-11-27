Raffaela Manduzio: "Ritorno da Verona con una convinzione ancora più forte" Ci sono esperienze che ti lasciano qualcosa di più di un semplice momento di confronto

"Ci sono esperienze che ti lasciano qualcosa di più di un semplice momento di confronto. L'assemblea nazionale dei comuni italiani, che si tiene a Verona dal 25 al 27 novembre, è una di queste.

Incontrare tanti amministratori, condividere esperienze, difficoltà, idee e progetti mi ha ricordato ancora una volta quanto sia importante il ruolo di chi amministra un comune".

Ad affermarlo è l'assessora al comune di Ariano Irpino Raffaela Manduzio, in forza ad Azione, con deleghe importanti alle infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere edilizia scolastica, urbanistica, edilizia privata, piano urbanistico e lavori pubblici.

"Ascoltare lo straordinario intervento del presidente Sergio Mattarella è stato un momento di grande significato.

Le sue parole hanno restituito il senso alto della politica, quella che si fonda sui valori, sulla responsabilità, sulla dignità delle istituzioni e sul rispetto dei cittadini.

Ed è proprio ascoltando parole così alte che ho avvertito ancora di più la distanza da una politica ridotta alla demagogia, alla propaganda, alla rappresentazione distorta dei fatti.

Una politica piccola, che cerca il consenso attraverso la contrapposizione, alimenta polemiche, confonde il caos con il confronto e le parole con i risultati.

Ritorno da questa esperienza con una convinzione ancora più forte: non voglio smarrire il senso più nobile della politica, quello in cui ho sempre creduto e per il quale ho scelto di impegnarmi, con trasparenza e senso del dovere. È da qui che sono partita ed è da qui che continuerò.