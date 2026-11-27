E' morto Juary, l'idolo dell'Avellino in serie A: aveva 67 anni Dolore e cordoglio per la morte dell'ex calciatore

È morto a 67 anni Juary Jorge dos Santos Filho, attaccante brasiliano che vestì la maglia dell’Avellino per due stagioni nei primi anni Ottanta. Si è spento la sera di giovedì 26 novembre a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. La notizia è stata confermata dal Santos, il club in cui era cresciuto e con cui aveva vinto il campionato paulista del 1978. Juary è stato stroncato da un infarto. Era ricoverato da tempo in Ospedale a seguito di un intervento chirurgico.

Iannuzzi: Dolore immenso

Franco Iannuzzi ricorda sui social: Un dolore immenso per Avellino e per tutti gli sportivi che hanno amato Juary. Un calciatore che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi biancoverdi, con la sua classe, i suoi gol e quella danza inconfondibile attorno alla bandierina.

Un pezzo di storia, un idolo che non si dimentica. Riposa in pace, caro Juary. Avellino non ti dimenticherà mai.

Il ricordo della figlia Marcela:

Sui social Marcela Juary ricorda:" Papà, potrei trascorrere ore a parlare dell’uomo, del professionista e del padre che sei stato, e sarebbe comunque troppo poco. Potrei provare a raccontare tutto ciò che abbiamo vissuto in quest’ultimo mese, ma anche in questo caso mi mancherebbero le parole. Quello che voglio dirti adesso è semplice: grazie, papà.

Grazie per aver affrontato tutto a testa alta, per aver lottato fino alla fine, per non esserti mai arreso. Come dicevi sempre: «Noi siamo Santos e non ci arrendiamo mai». Ed è proprio così che hai vissuto, fino all’ultimo istante.

Ora puoi riposare, papà. Te lo meriti. Solo noi e Dio sappiamo quanto hai lottato nel corso della tua vita e fino al tuo ultimo respiro. Sono, sono sempre stata e sarò per sempre immensamente orgogliosa di essere tua figlia. Avrei tanto voluto abbracciarti un’ultima volta, papà. Anche se lontana, ti sono stata accanto per tutto il tempo, con il pensiero e nella preghiera. Vai in pace, papà. Noi staremo bene.

Ti amo, papà. E ti amerò per sempre".



Due stagioni in Irpinia, tredici gol e la samba

A portarlo ad Avellino nell’estate del 1980 fu il presidente Antonio Sibilia, nell’anno in cui il calcio italiano riaprì le porte ai giocatori stranieri. Juary esordì in Serie A il 14 settembre 1980, nella vittoria per 2-1 sul campo del Brescia. In due stagioni in Irpinia collezionò 34 presenze e 13 gol in campionato.

La samba e i gol

Il campione che aveva conquistato il cuore di un intero popolo con i suoi gol e la sua iconica esultanza a ritmo di samba col giro di bandierina.

Il suo era un legame fortissimo con Avellino e l’Irpinia che neanche il tempo aveva mai interrotto. Dopo l’Avellino, Juary giocò in Italia con Inter, Ascoli e Cremonese poi il Porto.