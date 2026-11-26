Difendere la libertà. L’ora dell’Europa: Calenda presenta il suo libro ad Ariano A dialogare con lui ci sarà Luciano Capone, giornalista de Il Foglio

Giovedì 10 dicembre alle 18:00 Carlo Calenda sarà ad Ariano Irpino, nell’Auditorium Comunale di via Tribunali, per presentare il suo ultimo libro, Difendere la libertà. L’ora dell’Europa (edito da Piemme lo scorso aprile).

Ad annunciarlo è il segretario provinciale di Azione, Domenico Gambacorta che nel giugno scorso aveva già anticipato a Ottopagine l'avvenimento.

A dialogare con lui ci sarà Luciano Capone, giornalista de Il Foglio. Sarà una serata per fermarsi un attimo a guardare in faccia ciò che stiamo vivendo: il senso profondo della libertà, il peso e la speranza di un’Europa chiamata a non restare a guardare, le sfide che segnano il nostro presente e il futuro che vogliamo lasciare. L’incontro è aperto a tutti.

Un libro di grandissima attualità. "L'Europa è l'ultimo grande baluardo di libertà capace di guidare una reazione alle autocrazie che avanzano. Quella che abbiamo davanti è una un'antica sfida ideale e morale: difendere la nostra libertà costruendo finalmente gli Stati Uniti d'Europa. È sempre stato il nostro destino; ora non abbiamo alternative, dobbiamo compierlo.

"Difendere la libertà è molte cose insieme: un'analisi lucida ed efferata sul «tramonto dell'occidente» per come lo abbiamo conosciuto, sulle trasformazioni geopolitiche e tecnologiche in atto, sul capitalismo predatorio e oligarchico delle élite, sulle mutazioni antropologiche che Trump, Putin e Xi stanno imponendo alla realtà; un manifesto politico per l'Europa e per la sua agognata costruzione in un'unione forte ed autosufficiente, anche dal punto di vista militare; una chiamata alle armi dei cittadini contro la mollezza di una parte delle sue classi dirigenti e contro i cattivi maestri che prosperano, una critica dura verso coloro che, con troppa sufficienza o pigrizia intellettuale, di fatto o a parole stanno dalla parte degli autocrati o dei regimi sanguinari".