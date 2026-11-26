Pianodardine, Aquino: "L'Asi penalizza le imprese, serve tavolo tecnico urgente" Piena solidarietà e vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori

"Il Consorzio ASI dovrebbe creare le condizioni per favorire lo sviluppo industriale del territorio e non penalizzare, con l’inefficienza dei servizi, le aziende che hanno scelto di investire in Irpinia, garantendo occupazione e ricchezza".

È quanto dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, a seguito delle reiterate segnalazioni pervenute da diverse aziende insediate nell’area industriale di Pianodardine, in merito ai disservizi nell’erogazione della fornitura idrica.

"Le continue interruzioni, spesso comunicate con poche ore di preavviso, compromettono i cicli produttivi, determinano maggiori costi per le imprese e rischiano di pregiudicarne la competitività. Non è accettabile che le conseguenze delle criticità della rete idrica ricadano sistematicamente sugli imprenditori.

Chiediamo al presidente del consorzio Asi di convocare urgentemente un tavolo tecnico con le aziende interessate, il gestore del servizio idrico e le amministrazioni comunali, per individuare le cause dei disservizi, definire soluzioni immediate e programmare interventi strutturali.

Come amministrazione comunale di Montefredane siamo pienamente disponibili al confronto e a fornire ogni contributo utile alla risoluzione della problematica, nell’ambito delle nostre competenze.

Esprimo piena solidarietà e vicinanza agli imprenditori e ai lavoratori che stanno subendo le conseguenze di questa situazione.

Non possiamo parlare di Zes, di attrazione degli investimenti e di rilancio delle aree industriali se non siamo in grado di assicurare servizi essenziali alle imprese già insediate. Prima ancora di attrarre nuovi investimenti, abbiamo il dovere di tutelare quelli esistenti".