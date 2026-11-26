L'arbitro di Catanzaro-Avellino: ha già diretto i lupi in stagione Le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata del campionato di Serie B

La gara Catanzaro-Avellino, in programma lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo", sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido con Domenico Palermo della sezione di Bari e Giacomo Monaco della sezione di Termoli assistenti e con Gabriele Totaro della sezione di Lecce e CAN C quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Davide Ghersini della sezione di Genova con Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco AVAR.

Marchetti ha diretto Ascoli-Avellino 3-1 del 19 settembre scorso

Sono due i precedenti con Marchetti per l'Avellino. Due sconfitte: l'ultima è del 19 settembre scorso: Ascoli-Avellino 3-1. L'altro è relativo alla stagione di Serie C 2018/2019 (Avellino-Potenza 0-2).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Quattordicesima Giornata

Ascoli-Virtus Entella: Maresca

Carrarese-Juve Stabia: Feliciani

Empoli-Hellas Verona: Fourneau

Vicenza-Cesena: Pairetto

Palermo-Benevento: Crezzini

Modena-Padova: Arena

Sudtirol-Mantova: Madonia

Sampdoria-Cremonese: Massa

Arezzo-Pisa: Zufferli

Catanzaro-Avellino: Marchetti