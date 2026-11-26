La gara Catanzaro-Avellino, in programma lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo", sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido con Domenico Palermo della sezione di Bari e Giacomo Monaco della sezione di Termoli assistenti e con Gabriele Totaro della sezione di Lecce e CAN C quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Davide Ghersini della sezione di Genova con Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco AVAR.
Marchetti ha diretto Ascoli-Avellino 3-1 del 19 settembre scorso
Sono due i precedenti con Marchetti per l'Avellino. Due sconfitte: l'ultima è del 19 settembre scorso: Ascoli-Avellino 3-1. L'altro è relativo alla stagione di Serie C 2018/2019 (Avellino-Potenza 0-2).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Quattordicesima Giornata
Ascoli-Virtus Entella: Maresca
Carrarese-Juve Stabia: Feliciani
Empoli-Hellas Verona: Fourneau
Vicenza-Cesena: Pairetto
Palermo-Benevento: Crezzini
Modena-Padova: Arena
Sudtirol-Mantova: Madonia
Sampdoria-Cremonese: Massa
Arezzo-Pisa: Zufferli
Catanzaro-Avellino: Marchetti