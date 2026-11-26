Monteforte Irpino, tentò di dar fuoco alla moglie: condannato a nove anni La condanna è stata inflitta al termine del rito abbreviato

di Paola Iandolo

Nove anni e quattro mesi di reclusione: questa la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Avellino, Michela Eligiato nei confronti del quarantasettenne di Monteforte Irpino, accusato di aver cosparso di alcool etilico la moglie per poi darle fuoco. La donna si salvò solo perchè l'accendino si bloccò. La Procura aveva invocato nei suoi confronti una condanna a otto anni e otto mesi nel giudizio davanti al Gup nel processo con rito abbreviato, dal sostituto procuratore Marco Auciello nei confronti dell'uomo violento accusato di tentato omicidio. Per l'uomo era stato disposto il decreto di giudizio immediato. Ora si attendono le motivazione della sentenza di condanna emessa dal gup.

La ricostruzione

Dalle minacce l’uomo sarebbe passato ai fatti. Non contento, dopo averla afferrata per i capelli, il marito avrebbe anche deciso di umiliarla, con lo scopino del water. Qualche giorno dopo, la vittima ha anche raccontato delle molestie, ingiurie, minacce e aggressioni fisiche e verbali a partire dalla scarcerazione del quarantasettenne nel 2021 fino al giugno del 2026. La difesa del 47enne l'avvocato Gaetano Aufiero, aveva optato per il rito abbreviato, mentre la donna è stata difesa dall'avvocato Marino Capone.