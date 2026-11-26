Patto Civico per Ariano: il mercato va riportato in centro senza più indugi Appello urgente al vice sindaco Giovannantonio Puopolo

Il Patto Civico per Ariano ritiene che il mercato settimanale del mercoledì vada riportato senza ulteriori indugi nel centro storico, per rispettare un impegno preso in campagna elettorale, per contribuire a rivitalizzare il centro storico e per venire incontro alle richieste dei tanti cittadini che hanno espresso sollecitazioni in tal senso.

Il tutto senza insistere su soluzioni impossibili, nel rispetto dei pareri degli organi competenti e delle norme di sicurezza, salvaguardando la destinazione di Piazza Mazzini a capolinea dei mezzi pubblici e ponendo la massima attenzione alle esigenze fatte presenti dai genitori e dagli alunni che frequentano le scuole primarie ubicate nella stessa Piazza Mazzini.

"Ci impegneremo pertanto, e impegneremo in primis il nostro assessore al commercio Giovannantonio Puopolo - si legge in una nota - affinché sia data immediata attuazione alla deliberazione di giunta municipale n. 255 del 12..11.2026, che aveva disposto il trasferimento a partire dal 25.11.2026 e che è stata ad oggi inspiegabilmente disattesa".