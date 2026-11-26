Il Patto Civico per Ariano ritiene che il mercato settimanale del mercoledì vada riportato senza ulteriori indugi nel centro storico, per rispettare un impegno preso in campagna elettorale, per contribuire a rivitalizzare il centro storico e per venire incontro alle richieste dei tanti cittadini che hanno espresso sollecitazioni in tal senso.
Il tutto senza insistere su soluzioni impossibili, nel rispetto dei pareri degli organi competenti e delle norme di sicurezza, salvaguardando la destinazione di Piazza Mazzini a capolinea dei mezzi pubblici e ponendo la massima attenzione alle esigenze fatte presenti dai genitori e dagli alunni che frequentano le scuole primarie ubicate nella stessa Piazza Mazzini.
"Ci impegneremo pertanto, e impegneremo in primis il nostro assessore al commercio Giovannantonio Puopolo - si legge in una nota - affinché sia data immediata attuazione alla deliberazione di giunta municipale n. 255 del 12..11.2026, che aveva disposto il trasferimento a partire dal 25.11.2026 e che è stata ad oggi inspiegabilmente disattesa".