Catanzaro-Avellino: i dettagli per il settore ospiti del "Ceravolo" Limitazioni di acquisto legato anche al possesso della fidelity card

È iniziata la prevendita biglietti per il settore ospiti del "Ceravolo" verso la gara Catanzaro-Avellino, in programma lunedì (ore 20.30). "La vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania avverrà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club U.S. Avellino 1912. - si legge nella nota diffusa - È prevista, inoltre, l’incedibilità del titolo d’ingresso".

"Recarsi con largo anticipo allo stadio"

"I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. I biglietti avranno un costo di 15,00 euro più diritti di prevendita. Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo stadio. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza. Per i minorenni sprovvisti di carta d’identità è necessario portare insieme al titolo d’ingresso anche la tessera sanitaria per accedere. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di domenica 29 novembre 2026".