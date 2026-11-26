Poliziotti aggrediti in carcere ad Ariano: Sinappe chiede più personale Il sindacato richiama l’attenzione anche sulla prevista apertura del reparto di isolamento

Tiene banco il caso dei due poliziotti penitenziari rimasti feriti durante il servizio notturno di ieri nella casa circondariale di Ariano Irpino. Secondo quanto riferito al Sinappe, un detenuto, mentre veniva accompagnato in infermeria, avrebbe colpito entrambi con uno stendino per la biancheria. I due agenti sono stati assistiti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane e hanno riportato prognosi rispettivamente di 20 e 7 giorni.

"L’aggressione ripropone con urgenza il tema della sicurezza del personale. La professionalità e lo spirito di sacrificio dei colleghi non possono sopperire alle criticità organizzative e strutturali dell’istituto. Chiediamo all’amministrazione penitenziaria di intervenire tempestivamente, rafforzando l’organico e rivedendo le misure di prevenzione delle aggressioni», dichiarano Giovanni De Toma, delegato locale del Sinappe, e Angelo Caruso, delegato provinciale.

Il sindacato richiama l’attenzione anche sulla prevista apertura del reparto di isolamento. Il Sinappe chiede che, prima dell’attivazione, l’amministrazione verifichi la disponibilità di personale per garantire la copertura dei turni e la sicurezza del nuovo reparto, evitando di aggravare i carichi di lavoro del personale già in servizio.

Il Sinappe sollecita inoltre una revisione delle procedure di gestione dei detenuti che abbiano già manifestato condotte violente e chiede che, una volta accertati i fatti, siano adottati i provvedimenti di competenza in relazione all’aggressione.

"Ai due colleghi esprimiamo la nostra piena solidarietà e auguriamo una pronta e completa guarigione. Chi presta servizio in carcere ha diritto a condizioni di lavoro che ne tutelino concretamente l’incolumità», concludono De Toma e Caruso.