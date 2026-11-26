Luigi Nappa: "Ecco il vero significato del premio Santa Barbara in Irpinia" "Quando guardiamo all’orizzonte, il pensiero va subito ai sacrifici silenziosi della gente di mare"

"Il 5 dicembre, nel segno di Santa Barbara, non celebriamo soltanto la nostra Patrona: rinnoviamo un legame profondo che unisce chi affronta il mare ogni giorno e chi, a terra, opera per il bene comune.

Quando guardiamo all’orizzonte, il nostro pensiero va subito ai sacrifici silenziosi della gente di mare: ai pescatori, ai marittimi dei trasporti e a tutti i lavoratori che sfidano l’incertezza delle onde lontano dagli affetti, ma anche ai nostri militari che, in armi, vegliano senza sosta sulla sicurezza di quelle rotte e sulla tutela della nostra Patria. È a loro che Santa Barbara dona la forza della serenità nella tempesta e la fedeltà al dovere anche quando nessuno guarda".

Ad affermarlo è il presidente dell'associazione nazionale Marinai d'Italia, sezione di Montemiletto, Luigi Nappa.

"La seconda edizione di questo premio nasce proprio per rendere onore a questo stesso spirito di servizio, abbracciando personalità che lo incarnano nella vita civile, nelle istituzioni, nella cultura e nella difesa della legalità.

Perché il mare, come la società, ha bisogno di punti fermi: il coraggio di chi non arretra, l’etica del lavoro e quel senso di giustizia senza il quale nessuna comunità può dirsi davvero libera e sicura.

Vedere riunito un parterre così autorevole accanto ai nostri soci e ai cittadini è per me motivo di profondo orgoglio e di sincera emozione. A tutti voglio consegnare l’augurio di sentirsi parte di un’unica rotta, fatta di memoria, rispetto e responsabilità condivisa".

Ecco l'elenco dei premiati edizione 2026

Catello Maresca (Magistrato)



Don Maurizio Patriciello (Parroco di Caivano e attivista)



Gianfranco Coppola (Giornalista Tgr e presidente USSI)



Franco Genzale (Giornalista)



Franco Di Cecilia (Già dirigente scolastico e consigliere provinciale)



Felice Vitillo (Ambientalista)