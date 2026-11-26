La Soprintendenza: "Eccezionale scoperta nell'area dell'antica Abellinum" Durante i lavori Enel: emerso un antico monumento e numerosi frammenti architettonici di età romana

Importanti novità sono emerse durante i lavori eseguiti nel comune di Atripalda dalla società E-Distribuzione per la posa in opera di nuove infrastrutture elettriche nella località Contrada Civita. Le attività di scavo, seguite delle archeologhe Cristina Cappelli e Stefania Canonico, con il coordinamento scientifico, per la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, del Funzionario Archeologo di zona Elena Russo, hanno portato in luce nuove testimonianze archeologiche riferibili alla città romana di Abellinum, il cui nucleo urbano, definito dalla cinta muraria in opus reticulatum, occupa proprio il pianoro della Civita di Atripalda.

Significativo, in particolar modo, è stato il rinvenimento di una imponente struttura a pianta rettangolare in blocchi di tufo, lunga 3,50 x 5 m, pochi metri all’esterno del tratto settentrionale della fortificazione. Si tratta del basamento di un monumento più complesso, come si evince dai resti di un podio a gradini con modanature, ma anche dai raffinati elementi dell'elevato (colonne, capitelli, frammenti di trabeazione) recuperati in crollo nell'area immediatamente circostante. I numerosi frammenti architettonici, tutti in tufo giallo e grigio, sono ora in fase di catalogazione e studio. Lo fa sapere, in una nota, la Soprintendenza di Avellino e Salerno.

L’analisi preliminare dei dati stratigrafici e dei materiali di scavo consente di attribuire la struttura alla piena Età Romana Imperiale. La sua ubicazione in un’area immediatamente esterna alle mura di Abellinum, per altro già interessata dal rinvenimento di un lembo di necropoli dello stesso periodo, suggerisce che si tratti di un monumento a carattere commemorativo o funerario, probabilmente posto lungo una delle principali arterie stradali in uscita dalla città antica. La struttura, già in crollo, fu dismessa e interrata in Età Tardoantica, forse nell’ambito di una più generale riconfigurazione dell’area.

"Dopo un primo sopralluogo congiunto avvenuto venerdì 20 novembre, cui hanno preso parte il Soprintendente di Salerno e Avellino Anna Onesti, il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e i responsabili di E-Distribuzione, è tuttora in corso un confronto operativo tra enti e società convolti. Obiettivo comune sarà definire strategie condivise per la tutela del monumento e per la prosecuzione delle indagini in questo comparto del territorio di Atripalda, nel quale l’archeologia preventiva sta fornendo dati significativi per la ricostruzione del paesaggio extraurbano dell’antica Abellinum, da restituire alla conoscenza di tutta la comunità", fanno sapere dalla Soprintendenza.