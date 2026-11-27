Avellino: traffico internazionale di cocaina, blitz dei Carabinieri e 20 arresti Maxioperazione dei carabinieri ad Avellino: arresti in carcere, i particolari nell'incontro stampa

Maxioperazione dei Carabinieri ad Avellino con l'aiuto di reparti speciali e venti arresti per spaccio di cocaina e porto e detenzione abusiva di arma da fuoco.

La maxioperazione ad Avellino

I carabinieri del Comando provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, in queste ore stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 20 persone, gravemente indiziate dei delitti di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti nella fattispecie cocaina, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, terrà presso gli uffici della Procura alle 10 di oggi.