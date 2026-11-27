Tenta il suicidio in carcere ad Ariano: salvato un giovane detenuto Tragedia scongiurata per un soffio grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria

E' stata una corsa contro il tempo e una tragedia scongiurata solo per un soffio. Un detenuto di 25 anni è stato strappato alla morte all'interno del carcere di Ariano Irpino.

Sopraffatto da un momento di forte sconforto e fragilità umana, ha tentato di togliersi la vita per soffocamento. A scongiurare la tragedia è stato l’intervento immediato e risolutivo del personale di polizia penitenziaria.

Fondamentale si è rivelata la prontezza del comandante, che ha saputo gestire gli attimi concitati riuscendo a farlo ragionare mentre, insieme al vice commissario e agli agenti accorsi in cella, provvedeva a liberare il giovane e a metterlo in sicurezza.

Subito dopo il salvataggio, il venticinquenne è stato accompagnato nell'infermeria dell'istituto e preso in cura dal medico di turno. Grazie alla tempestività del servizio sanitario interno, il giovane ha ricevuto immediatamente le cure necessarie senza dover fare ricorso al trasferimento in ospedale.

L'episodio riaccende i riflettori sulle criticità del sistema penitenziario e sul profondo disagio vissuto da molti detenuti, in particolare dai più giovani e dalle persone più fragili, spesso incapaci di reggere il peso della detenzione e del percorso giudiziario in un contesto percepito come sempre più difficile e privo di adeguate reti di supporto sociale.

Una condizione drammatica con cui gli agenti di polizia penitenziaria si confrontano ogni giorno in prima linea, chiamati a fronteggiare emergenze umane e operative sempre più complesse.