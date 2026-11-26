Altavilla, spaccio di droga: torna in carcere il ras Sabato Ferrante Il 29enne è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare firmata da Woodcock

di Paola Iandolo

Riarrestato il ras Sabato Ferrante per nuova ordinanza: era stato scarcerato, per altro procedimento, solo qualche ora prima. Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sabato Ferrante, 29 annni di Altavilla Irpinia, detto “Sabatino”, ritenuto vicininissmo al narcos Roberto Marino, figura chiave nel traffico di droga in Campania e soprattutto nelle provincia di Benvento ed Avellino.

La scarcerazione per poche ore



Ferrante era stato scarcerato in tarda mattinata in quanto in altro procedimento di competenza della DDA per una tentata estorsione aggravata di 32.500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi a seguito di un raid punitivo effettuato nei confronti di un pusher di Benevento.

La nuova misura cautelare

L’ordinanza è stata emessa a seguito di un’artciolata indagine della Dda, in particolare del pubblico ministero Henry John Woodcock, con decine e decine di indagati in materia di associazione finalizzata al narcotraffico. Ferrante sarà sottoposto nelle prossime ore ad interrogatorio di garanzia, alla presenza dell'avvocato Vittorio Fucci.