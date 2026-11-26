di Paola Iandolo
Riarrestato il ras Sabato Ferrante per nuova ordinanza: era stato scarcerato, per altro procedimento, solo qualche ora prima. Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sabato Ferrante, 29 annni di Altavilla Irpinia, detto “Sabatino”, ritenuto vicininissmo al narcos Roberto Marino, figura chiave nel traffico di droga in Campania e soprattutto nelle provincia di Benvento ed Avellino.
La scarcerazione per poche ore
Ferrante era stato scarcerato in tarda mattinata in quanto in altro procedimento di competenza della DDA per una tentata estorsione aggravata di 32.500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi a seguito di un raid punitivo effettuato nei confronti di un pusher di Benevento.