Ariano: la missione di Enrico a New York e la grande forza di tre donne La nota di chiarimento da parte di Marica Grande

Ariano: la missione di Enrico a New York e la grande forza di tre donne. La nota di chiarimento da parte di Marica Grande.

"E' doveroso e opportuno, alla fine di questo primo step, fare precisazioni serie, nonché continuare con i ringraziamenti. Voglio ringraziare la Bcc di Flumeri che si è messa a disposizione, stando con noi a telefono, dalle prime ore dell’alba, per ovviare a qualche imprevisto dato, non da un mal funzionamento della carta, come impropriamente affermato da qualcuno che forse non sa neanche quanto la Banca ha donato per la causa di Enrico, ma a un mancato aumento del limite di spesa per tempo.

All’imprevisto si è ovviato bonificando quasi in tempo reale con l’enorme disponibilità che contraddistingue i direttori che si sono messi in contatto con me in questi giorni, che due mesi addietro hanno organizzato anche cospicue raccolte.

Voglio di nuovo ringraziare chi non ha esitato, sulla semplice parola da me data, a cercare di permettere queste transazioni, Marinella. Voglio, inoltre, puntualizzare che la beneficenza è quella che avete fatto voi tutti, in silenzio, credendoci.

Per il resto non condanno certe esternazioni fuori luogo, andrebbe contro quello che è lo spirito mio, di Claudia e di Nicoletta in questa missione che Enrico porterà a termine, perché vi anticipo che la dottoressa Cooke ha anche lei sposato la causa e applicato uno sconto importante, da permettere una continuazione della cura almeno per la prossima volta. Non è giusto rovinare questa storia a lieto fine per manie di protagonismo e per racconti catastrofici.

L’epilogo è dato da un lavoro di team basato sulla fiducia e se si è bloccata la carta per cinque minuti per controlli anti riciclaggio e poi sbloccata alla semplice chiamata al numero verde, non bisogna raccontarla come la catastrofe del secolo perché non è giusto nei confronti di chi si è messo a disposizione e di chi continuerà a farlo.

Qualsiasi dichiarazione fatta è indipendente dal volere di Enrico che resta un ragazzo di animo gentile e che in questo momento deve godersi questa guarigione che per la ripresa dovrà essere lenta come raccomandato dalla dottoressa.

Mi dispiace aver dovuto puntualizzare, ma come ha detto il direttore “conosciamo la tua estrema serietà “ che voglio continui a contraddistinguermi. Pertanto, mi dissocio da qualsiasi tentativo di utilizzare il clamore della storia per raccontare un retroscena esasperato da fatti ordinari e risolti oltreoceano.

Questa è una storia vera, fatta di persone vere e di miracoli della medicina, naturalmente con l’aiuto di Dio. Nelle prossime ore procederò alla rendicontazione.