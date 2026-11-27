Messa in liquidazione Amu ad Ariano, Gambacorta: "Decisione che addolora" "Atto inevitabile dopo anni di promesse mancate sul risanamento finanziario della società"

"In consiglio comunale abbiamo affrontato uno dei passaggi più amari per la nostra città: la messa in liquidazione dell’Amu. È una decisione che addolora, ma diventata ormai inevitabile dopo anni di promesse mancate sul risanamento finanziario della società".

Ad affermarlo è stato il consigliere comunale Domenico Gambacorta, presidente della commissione consiliare permanente assetto del territorio.

"Oggi restano sul tavolo i problemi concreti da risolvere, a partire dal Tfr da garantire ai lavoratori e dai debiti da saldare, insieme a un punto fermo: i collegamenti per le periferie e le zone rurali non subiranno tagli.

Sentire ancora una volta attribuire la crisi al lontano 2014 richiede però un po’ di memoria storica. Tra il 2014 e il 2016 l’Amu ha ricevuto 270mila euro dal Comune. Non solo: l’unico vero patrimonio della società, il piazzale di Scarnecchia, esiste grazie al recupero di un vecchio finanziamento del 1987-88 con cui realizzammo i lavori nel 2005-2006. Così come fu sempre in quegli anni che individuammo per gli autisti il ruolo di ausiliari della sosta: un’intuizione che ha permesso di portare gli operatori al tempo pieno e ha garantito all’azienda 60mila euro l’anno.

I fatti e i numeri raccontano una storia ben precisa. Ora la priorità è gestire questa fase delicata tutelando i dipendenti e i cittadini che usano i mezzi ogni giorno".