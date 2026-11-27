L'Avellino ricorderà Juary ai gol con l'esultanza intorno alla bandierina Iniziativa della squadra e del club con l'Associazione per la Storia

Juary sarà ricordato anche in campo dall'Unione Sportiva Avellino. Con l'idea dell'Associazione per la Storia, presieduta da Mario Dell'Anno, i prossimi marcatori biancoverdi replicheranno l'esultanza iconica del brasiliano intorno alla bandierina e le maglie saranno protagoniste delle nuove aste benefiche. L'Avellino tributerà omaggio a Juary nel prossimo match in campionato. I lupi saranno ospiti del Catanzaro lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo". Domenica 6 dicembre, invece, sarà gara casalinga per gli irpini contro il Sudtirol.

Il sindaco Pizza: "Molto più di un calciatore"

Così sui social il sindaco di Avellino, Nello Pizza: "Da ragazzino appassionato di calcio lessi sul Guerin Sportivo un articolo che raccontava come in Brasile fosse nato il nuovo Pelé. Si chiamava Juary. Non dimenticherò mai la gioia di quando seppi che l'Avellino lo aveva acquistato: quel nome letto su una rivista diventava il nostro. Ricordo i suoi giri di danza intorno alla bandierina, quella gioia incontenibile e contagiosa, gli arbitri che lo avrebbero ammonito se avesse esultato in quel modo. E ricordo le lacrime quando si infortunò: allora la rottura del menisco voleva dire quasi sempre la fine di una carriera, e tutti noi avemmo paura di perderlo. Poi i gol, ognuno con la sua storia. Contro il Catania in Coppa Italia, quello contro il Napoli. Quello contro l'Ascoli, il 23 novembre 1980, il giorno del terremoto, che resta legato per sempre alla memoria più dolorosa della nostra terra. Quante gioie, e ancora di più quante emozioni. Juary è stato molto più di un calciatore: per una generazione di avellinesi è stato il sorriso, la fantasia e il sogno di un Avellino che poteva stare tra i grandi. A nome mio e dell'intera città di Avellino esprimo il più sentito cordoglio alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Ciao Juary, la tua città non ti dimenticherà".