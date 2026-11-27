Ecco come arrivava la cocaina dalla Spagna: Roberto Iannuzzi, capo della holding Nell'organizzazione coinvolte anche le donne dei narcos tra cui la moglie del "Volpino"

di Paola Iandolo

L'irpino Roberto Iannuzzi detto "O Volpino" oltre a essere a capo dell'associazione dedita alla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente avrebbe fatto anche da corriere della droga. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha smantellato l'organizzazione che dalla Spagna portavano in Italia 15-18 chili alla volta, sono coinvolte 24 persone, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità.

A questa si aggiungono decine di episodi di importazione e cessione, un'accusa per armi e la contestazione dell'ingente quantità. A firmare il decreto di perquisizione e le ordinanze di misura cautelare il pm dell'Antimafia, Henry Jhon Woodcock e va a colpire i presunti vertici e gregari di una holding specializzata nel traffico internazionale di cocaina. Ad eseguirle gli uomini del Comando Provinciale di Avellino. Durante le perquisizioni avviate ieri pomeriggio e proseguite per tutta la notte, all'interno di una vettura è stato trovato e posto sotto sequestro un carico di 20 kg di cocaina. Dall'inchiesta sono emersi collegamenti tra i narcos irpini e alcuni narcotrafficanti della Colombia.

L'associazione

Al vertice dell'associazione gli inquirenti posizionano, oltre a Iannuzzi, Andrea Della Gala di San Giuseppe Vesuviano detto O' Squarcione e Raimondo Vitiello di Torre del Greco detto O'Biondo: sono considerati i promotori, organizzatori e capi. Secondo l'accusa procuravano la cocaina in Spagna e in Italia e finanziavano gli acquisti. Tenevano i rapporti con i fornitori e con i loro intermediari, fissavano tempi e modalità delle importazioni. Iannuzzi, inoltre, avrebbe fatto anche il corriere E' quanto emerso nel corso della conferenza tenuta dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri e il comandante dei carabinieri di Avellino, Angelo Zito che ha detto grazie al «gioco di squadra, blitz e indagine in Italia, Spagna, sono stati individuati i centri di stoccaggio e quattro fornitori sono finiti in cella. Il broker avellinese residente a Monteforte Irpino, che ha 69 anni, ha individuato i fornitori prima a Barcellona e poi a Madrid. Era in grado di contrattare il carico di droga in Spagna e rivendere i grossisti in provincia di Avellino e nella area vesuviana».

Il ruolo delle donne

La struttura, nella ricostruzione dell'ufficio inquirente, conta più di dieci persone e una divisione precisa dei compiti: coinvolte alcune donne, mogli dei promotori che avrebbe custodito e nascosto i proventi, contato il denaro destinato alla Spagna. In particolare Romina Aufiero, moglie di Iannuzzi, avrebbe partecipato ad ogni passaggio della droga, conoscendo acquirenti, fornitori, prezzi e viaggi. Il fratello di lei, Giampiero Aufiero, è accusato di aver accompagnato il cognato in Spagna e di aver venduto al dettaglio una parte dello stupefacente a una clientela autonoma.

Lo smercio in Campania

Sul versante campano e irpino sarebbe Carmine Picone, avellinese detto Carminiello, il corriere locale incaricato di consegnare e di raccogliere i soldi. Mario D'Angelo, invece avrebbe guidato il gruppo di Serino, di cui fanno parte diverse indagati nelle vesti di staffette, corrieri e venditori al dettaglio. Coinvolto anche Roberto Marino, Sabato Ferrante, Elpidio Galluccio e Celestino Centrella, indicati come acquirenti sistematici.

Il modus operandi

La DDa ha ricostruito come Iannuzzi si sarebbe procurato la droga: sarebbe sempre partito con denaro contante a bordo di un'auto dotata di un vano ricavato appositamente definito "sistema". In Spagna i fornitori lo aiutano a confezionare e ad occultare i pacchi. Nel viaggio di settembre 2024 la droga sarebbe stata nascosta nel serbatoio del carburante.

Al rientro l'auto arriva a San Giuseppe Vesuviano o a Mercogliano, dove i panetti vengono estratti. La Procura contesta due blocchi di viaggi. Il primo, tra marzo e settembre 2024, riguarda Barcellona e il canale di "Gafita": carichi da 18, 17,5, 18, 18, 10, 10, 15 e 15 chili. Il secondo, tra aprile e dicembre 2024, riguarda Madrid e "Carlos": 18, 5, 5, 9, 10, 10 e 5 chili. In diversi viaggi Romina Aufiero avrebbe affiancato il marito. In altri, per un malore, avrebbe ceduto il posto al fratello Giampiero, restando in contatto telefonico con Iannuzzi. A questi si aggiungono le cessioni sul territorio campano. A D'Angelo e Avino sarebbero stati consegnati, tra giugno e settembre 2024, quantitativi tra i 2 e i 10 chili a volta.

I carichi da Serino

Il decreto cita anche carichi da 8 chili che da Serino raggiungevano Boscoreale su una Mercedes nera, ripresa dalle telecamere. Picone avrebbe poi smistato partite più piccole, da 1 a 4 chili, a Marino, Ferrante e Galluccio, tra Avellino, Altavilla Irpina e Capriglia. Altri 200 grammi e un chilo sarebbero finiti a Centrella. Nei soli mesi di marzo e aprile 2024 sono state concluse trattative per circa 90 chili di cocaina, con un costo di acquisto all'ingrosso accertato di 2.373.000 euro. Venduta al dettaglio, tagliata e frazionata in dosi, la stessa merce avrebbe reso oltre 20 milioni. Da maggio 2024 Iannuzzi ha in piena autonomia, con la moglie e con il cognato, continuano a smerciare.

Le importazioni di quella fase ammontano a 94 chili, con un costo di 2.325.000 euro e un ricavo presunto, anche in questo caso, superiore ai 20 milioni. lLa droga venva sistemata nei garage utilizzati come depositi, auto con vani ricavati apposta per nascondere la merce e nel trasporto, carico e scarico della sostanza, sono stati coinvolti interi nuclei familiari.





