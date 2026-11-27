II caso De Gennaro e le nuove sfide della politica stasera in tv a Otto Channel In studio l’ex Ministro delle comunicazioni Mario Landolfi e lo storico socialista Giulio Di Donato

Il caso del suicidio di Gianni De Gennaro nell’Italia dei misteri. Sarà questo uno dei temi della trasmissione “Punto di vista” in onda questa sera in tv alle ore 20.20 su Otto Channel, canale sedici del digitale terrestre.

A confronto in studio ci saranno l’ex Ministro delle comunicazioni Mario Landolfi e lo storico ex parlamentare socialista Giulio Di Donato presidente della fondazione “Riformismo oggi”.

Nel corso del programma, curato e condotto dal direttore Pierluigi Melillo, prevista anche la testimonianza dell’assessore del comune di Napoli, Antonio De Iesu che traccia un ricordo di De Gennaro. Nella seconda parte della trasmissione spazio anche al rapporto tra governo Meloni e la Campania e alle prime candidature a sindaco annunciate per le comunali a Napoli.

"Punto di vista" andrà di nuovo in onda su Otto Channel canale 16 domenica a partire dalle ore 15.