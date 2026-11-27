Spaccio di droga, Nicola Gratteri: cocaina purissima dai 20 ai 65mila euro al kg Cifre da capogiro quelle emerse dall'inchiesta: la droga acquistata dai 20 ai 65mila euro al kg

di Paola Iandolo

Traffico internazionale di cocaina dalla Spagna alla Campania: 24 indagati complessivi, 20 quelli in carcere. Con l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sono state ricostruite 15 importazioni per 181 chili e mezzo di cocaina, con un giro d’affari potenziale superiore ai 40 milioni di euro. Al centro dell’indagine i collegamenti tra Madrid, Barcellona, San Giuseppe Vesuviano e Mercogliano.

Il commento del Procuratore Gratteri all'operazione

Il procuratore capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri ha detto: “ La cocaina era purissima di altissima qualità, circa l'80 per cento il principio attivo, per l'acquisto veniva pagato dai vertici dell'organizzazione dai 20 ai 65mila euro al chilo. Una volta tagliata e immessa sul mercato al dettaglio, la stessa sostanza moltiplicava esponenzialmente il suo valore, generando un giro d'affari stimato in oltre 40 milioni di euro. L'importante che anche in provincia di Avellino si sia acceso un faro per questo ringrazio i Carabinieri, i miei sostituti e il Procuratore Aggiunto che si occupa di Avellino, perché si ritiene che li non succeda nulla.

Invece questa è la riprova di oggi, che noi stiamo attenti anche in zone apparentemente isole felici”. Sono le parole del Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri al termine della conferenza stampa per illustrare i dettagli della maxi operazione contro il narcotraffico messa a segno dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, i militari del Nucleo Investigativo agli ordini del capitano Gianluca De Vivo, presente alla conferenza insieme al colonnello Angelo Zito, comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino e al Procuratore Aggiunto Sergio Ferrigno, che hanno eseguito venti misure cautelari e un sequestro record di venti chili di cocaina, quella che stava per essere trasferita in Campania dalla Spagna.

“Questa indagine mi è piaciuta - ha spiegato il Procuratore Gratteri - mi ha ricordato quando ero giovane magistrato nella provincia di Reggio Calabria, voi sapete che la n'drangheta della provincia di Reggio Calabria è monopolista della distribuzione di cocaina in Europa all’ingrosso. Che dire. Mi ricorda che la Spagna è ancora un paese di stoccaggio, dove ci sono famiglie colombiane che hanno quintali di cocaina bloccata, che è pronta ad essere venduta”.

Tanta cocaina importata e sequestrata. “Questa indagine è fatta bene, quindi complimenti non solo ai miei sostituti, al pm Henry Jhon Woodcock, all’aggiunto Ferrigno e ai Carabinieri, ma non solo loro. Hanno lavorato bene anche i colleghi di Eurojust, che hanno svolto un lavoro di collegamento con la magistratura spagnola. E’ stata sequestrata tanta cocaina in questa indagine, l’ultima ieri sera, ventidue chili”.

Gli interrogatori di garanzia

Gli indagati finiti in carcere dopo la notifica dell'ordinanza di misura cautelare, lunedì verranno sottoposti agli interrogatori di garanzia e sono affiancati dagli avvocati Sabato Graziano, Vittorio Fucci, Valeria Verrusio, Fabio Tulimiero, Gaetano Aufiero.