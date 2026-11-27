Retinopatia diabetica e rischio cardiovascolare: ecco cosa rivela uno studio La retinopatia diabetica non deve essere considerata unicamente come una complicazione oftalmologica

Il rischio cardiovascolare dei diabetici di tipo 2 (DT2) è eterogeneo, e la valutazione è difficile in prevenzione primaria. Lo score calcico coronarico (CAC), misurato con la TAC, permette di migliorare questa stratificazione quantificando l’aterosclerosi coronarica calcifica. Comunque un rischio residuale persiste, notoriamente in pazienti con score calcico basso o intermedio.

La retinopatia diabetica (RD) potrebbe costituire un marker complementare interessante testimoniando una malattia dei piccoli vasi legata al diabete.

L’obbiettivo dello studio ACCoDiab è dunque di determinare se la presenza di una RD permette di migliorare la valutazione del rischio cardiovascolare ottenuta a partire dallo score calcico coronarico.

Questa analisi ha incluso 424 pazienti affetti da diabete di tipo 2, senza antecedenti di eventi cardiovascolari. L’età media era di 61 anni. I pazienti hanno beneficiato all’inclusione di uno score calcico coronarico con TAC e di una ricerca standardizzata della retinopatia diabetica, con esame del fondo oculare. Lo score calcico era ripartito in quattro categorie: 0,1-99, 100-399 e uguale o superiore a 400 unità Agatston. La retinopatia era principalmente analizzata secondo la sua presenza o la sua assenza. I pazienti sono stati seguiti durante 7 anni fino al primo evento cardiovascolare: infarto del miocardio, ictus cerebrale ischemico, insufficienza cardiaca, rivascolarizzazione di una arteriopatia degli arti inferiori o decesso di origine CV.

Nel corso dello studio 50 pazienti, cioè l’11,8% della coorte, hanno presentato un primo evento cardiovascolare: 32 infarti del miocardio, dieci ictus cerebrali ischemici, cinque ricoveri in ospedale per insufficienza cardiaca, e tre rivascolarizzazioni arteriose periferiche. La retinopatia diabetica era nettamente più frequente nei pazienti che avevano avuto un evento CV.

Lo score calcico era egualmente molto più elevato nei pazienti che avevano presentato un evento. In conclusione questo studio dimostra che, nei diabetici senza antecedenti cardiovascolari (CV), la presenza di una retinopatia apporta un’informazione prognostica allo score calcico coronarico. La retinopatia diabetica non deve essere considerata unicamente come una complicazione oftalmologica. La sua presenza può ugualmente segnalare un rischio cardiovascolare aumentato, anche in un paziente il cui score calcico è basso o intermedio. L’associazione dello score calcico e dello stato della retina potrebbe così contribuire a meglio identificare i pazienti necessitanti di una prevenzione cardiovascolare (CV) rinforzata.