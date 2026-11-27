Diritti dei giovani, al via il primo sondaggio UNICEF su U-Report La voce degli studenti irpini al centro del tavolo permanente di prevenzione

"Dare voce concreta alle nuove generazioni per trasformare i loro bisogni in possibilità. Trasformare l’ascolto dei giovani in azioni concrete per il territorio. Prende il via oggi il primo di una serie di sondaggi rivolti alle ragazze e ai ragazzi, un’iniziativa che rientra pienamente nelle attività del tavolo permanente di prevenzione e intervento promosso dal Comitato Provinciale UNICEF di Avellino e che vedrà lo stesso Comitato irpino impegnato nel lanciare prossimamente nuove consultazioni dedicate alle realtà locali": si legge nella nota ufficiale del Comitato Provinciale Avellino di UNICEF. "Accanto all’intervento nelle grandi emergenze internazionali, l’UNICEF ribadisce così la propria attenzione costante verso i bambini e gli adolescenti che vivono nei nostri comuni, offrendo loro uno strumento diretto e digitale per esprimere bisogni, idee e priorità. Si tratta di una presenza attiva e costante accanto ai bambini e agli adolescenti dei nostri territori: attraverso questo strumento di ascolto, realizzato sulla piattaforma digitale U-Report Italia, l’UNICEF intende raccogliere direttamente dalle giovani generazioni idee, priorità e segnalazioni sulle sfide quotidiane che vivono nelle proprie comunità".

A cosa serve il sondaggio - "La rilevazione fa parte del monitoraggio ufficiale dell’Agenda regionale UNICEF 2025-2030 per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (“Le cose da fare”) e del Manifesto delle ragazze e dei ragazzi. In attuazione dell’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (diritto all’ascolto e alla partecipazione), le risposte raccolte serviranno a: orientare le politiche regionali e locali su temi chiave come salute mentale e benessere psicosociale, educazione di qualità, contrasto alle discriminazioni, ambiente e partecipazione civica; alimentare il lavoro del tavolo permanente di prevenzione avviato ad Avellino in sinergia con scuole, istituzioni e Forze dell’Ordine, fornendo una base reale per progettare interventi mirati contro bullismo, isolamento e spopolamento delle aree interne". «Con questo primo sondaggio diamo gambe concrete al principio di partecipazione attiva sancito dalla Convenzione ONU - dichiara Tonia De Giuseppe, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Avellino -. Il tavolo permanente che abbiamo avviato in Irpinia non vuole essere un semplice luogo di confronto tra adulti, ma uno spazio costruito con i ragazzi. Questo questionario è solo il primo passo di una serie di rilevazioni che porteremo avanti anche a livello provinciale: ascoltare direttamente la voce degli studenti ci permetterà di leggere le loro fragilità silenziose e di tradurle in proposte reali per il loro futuro qui, nella nostra terra».

Come partecipare e canali ufficiali - "La partecipazione è gratuita, completamente anonima e richiede solo pochi minuti. Possono aderire tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 24 anni residenti in Campania (e nelle altre Regioni coinvolte: Calabria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) attraverso uno dei canali ufficiali di UReport Italia: Sito web: italia.ureport.in - WhatsApp: inviando un messaggio al numero +39 388 777 6665 - Telegram: tramite il bot @UReportItaliaBot - Instagram: seguendo e scrivendo in direct a @ureportitalia - App U-Report: scaricabile gratuitamente su Google Play (Android) e App Store (iOS). Una volta entrati nella chat, basterà indicare la propria età e la Regione di residenza per rispondere alle domande. I risultati confluiranno nel report di monitoraggio nazionale e saranno pubblicati il 30 novembre 2026 sul sito www.unicef.it".