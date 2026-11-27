Lotta ai traffici illeciti lungo la statale 90 delle puglie. Prosegue incessante l'attività di prevenzione da parte della Guardia di Finanza ad Ariano Irpino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino Franca Fico, per garantire una presenza costante delle forze dell'ordine e rafforzare il presidio del territorio.
Imponente posto di controllo lungo la direttrice Ariano-Grottaminarda. Un’arteria strategica considerata un vero e proprio crocevia per i collegamenti tra la Campania e la Puglia, spesso sfruttata per gli spostamenti legati al traffico di droga.
Durante il servizio, i militari della tenenza di Ariano Irpino sempre attivi sul territorio, hanno passato al setaccio i veicoli in transito avvalendosi del supporto fondamentale delle unità cinofile del Corpo, con l'obiettivo mirato di contrastare lo spaccio e la circolazione di sostanze stupefacenti. Un dispositivo di sicurezza destinato a proseguire senza sosta.