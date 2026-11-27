Franza:"Perchè cancellare la copertura al Renzulli e le luci nelle contrade?" L'ex sindaco attacca l'amministrazione comunale

"Che una certa politica, miope e dannosa per la comunità, si lasci guidare dalle ripicche e dall’ostruzionismo di parte è un modo di amministrare che conosco fin troppo bene. È la legge del taglione elevata a criterio di governo. Quel che mi sconcerta è che anche tra i cittadini si perda di vista il significato di cosa pubblica".

Lo scrive in una nota il consigliere comunale ed ex sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Un intervento può giovare a chi usa ogni giorno una struttura e, insieme, portare beneficio all’intera comunità. Alcuni hanno insinuato che il campo Renzulli fosse di proprietà privata. La proprietà, per chi avesse il gusto di verificare, è di proprietà pubblica.

Ed è uno dei pochi campi in terra rossa della provincia. La gestione è affidata al circolo di riferimento, che la svolge egregiamente, come accade per altri, tantissimi impianti del nostro territorio.

La manutenzione straordinaria spetta al Comune. Il rifacimento del pallone di copertura - spiega l'ex sindaco - rientrava proprio nella manutenzione straordinaria. A questo servivano i fondi previsti dal piano. Parliamo di una struttura viva, frequentata dai giovani e al servizio di Ariano.

Perché avete cancellato dal piano il rifacimento della copertura del Renzulli, insieme all’ampliamento dell’illuminazione pubblica? Spiegatelo alla città.

Un’ipotesi ce l’avrei - conclude Franza - forse, prima di decidere se quegli interventi servissero ad Ariano, avete avuto cura di controllare chi li avesse programmati. Ariano merita di sapere a chi giovi cancellare una copertura per il Renzulli e lasciare al buio le contrade".