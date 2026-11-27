Ariano, Manuela Leo: un anno brillante da protagonista Master nazionale a Bologna

Si chiude con un altro prestigioso appuntamento una stagione davvero straordinaria per Manuela Leo, atleta tesserata del Circolo Tennis La Tartaruga, che sarà protagonista al Master Nazionale TPRA – Road to Bologna 2026, Expert Level Singolare Femminile, in programma il 28 e 29 novembre presso il Country Club di Castel Maggiore (Bologna).

Manuela arriva a questo importante appuntamento con un risultato di grande prestigio: prima classificata della Regione Campania, conquistando così l'accesso alla fase nazionale e confrontandosi con le migliori giocatrici provenienti da tutta Italia.

Un percorso che racconta una stagione ricca di soddisfazioni e successi. Nel corso del 2026, infatti, Manuela ha già preso parte ai Master di Torino, Roma e Terni, dove ha conquistato una splendida vittoria nell'Epic Race, confermandosi tra le protagoniste assolute del circuito TPRA.

Numerose anche le vittorie ottenute nelle diverse tappe dei tornei TPRA, senza dimenticare il suo prezioso contributo alla squadra femminile di Serie D2 del Club La Tartaruga, protagonista di un ottimo campionato culminato con il raggiungimento della semifinale regionale.

Il Master di Bologna rappresenta dunque la degna conclusione di un anno fantastico, vissuto all'insegna della passione, della determinazione e di tanti importanti traguardi sportivi.