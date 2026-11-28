Frana Montevergine: colpo al cuore del Partenio, Ospedaletto è in ginocchio il sindaco Marciani: serve lo stato di calamità per superare l'emergenza e un commissario

Chiede lo stato di calamità, la nomina di un commissario straordinario per una frana, la seconda in un anno che ha ridotto la sua comunità in ginocchio. Il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo Luigi Marciano non usa mezzi termini: siamo distrutto, nel mio paese ci sono famiglie che faticano a mettere il piatto a tavola. La chiusura della strada provinciale che porta a Montevergine ha distrutto la nostra economia locale che ruotava intorno a pellegrinaggi, turismo. ".

L'appello ai consiglieri regionali

Marciano racconta: sono addolorato nel vedere la sofferenza della mia gente, del mio paese. Questa seconda frana è un colpo al cuore,il secondo in un anno. Servono soluzioni ad horas per consentire sollievo e sostegno alle persone. L'isolamento equivale alla morte della nostra piccola comunità. Mi appello ai nostri consiglieri regionali, perché si facciano portavoce della nostra emergenza. Anche Ospedaletto è Campania le aree interne non possono essere figlie di un Dio minore. ".