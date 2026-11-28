Avellino, spaccio internazionale di droga: indagini sul tesoro accumulato Indagini incrociate sui social e sui conti correnti

di Paola Iandolo

Le indagini sull'associazione finalizzata al traffico intrnazionale di droga non sono terminate. Ora si indaga sui possibii prestanome dei coniugi Iannuzzi e Aufiero che hanno in custodia i loro beni, proventi dell'attività di spaccio. Stando agli inquirenti la droga veniva acquistata a 20mila euro al chilo e rvenduta 65mila, con un margine d guadagno elevatissimo. E le indagini partono dalla periferia avellinese dove - come si legge nel decreto di sequestro - Iannuzzi era domiciliato di fatto. Ora gli inquirenti stanno passando al setaccio conti correnti, i contatti whatsapp e social dei due coniugi finiti in carcere e che per anni hanno gestito il traffico di droga che riuscivano a far entrare in Italia dopo averla acquistata in Spagna.

Il sequestro di materiale informatico

Il pm dell'Antimafia Henry Jhon Woodcock, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, ha firmato un decreto di perquisizione e di sequestro di materiale informatico, in cui si fa riferimento anche alla possibilità che il denaro accumulato dal gruppo di Iannuzzi e Aufiero possa essere custodito da “insospettabili”, terze persone che non sarebbero neppure indagate. Ma su questo fronte investigativo c’è ancora un lavoro da parte degli inquirenti, che ora vogliono chiudere il cerchio su ogni parte delle indagini. Intanto per gli indagati difesi tra gli altri dagli avvocati - Sabato Graziano, Gaetano Aufiero, Fabio Tulimiero, Valeria Verrusio, Gerardo Santamaria, Vittorio Fucci - lunedì inizieranno gli interrogatori di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Napoli Giovanni Vinciguerra.