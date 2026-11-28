"Sei anni fa la mia vita si è fermata, oggi c'è una speranza nuova" Enrico Ceruolo dopo il ritorno a casa da New York

"Sei anni fa la mia vita si è fermata. Oggi torno a casa con una speranza nuova e qualche passo in più. New York mi ha regalato emozioni che non dimenticherò mai. Un abbraccio alla mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me. Grazie a tutti. Il mio cammino continua".

Sono le parole di Enrico Ceruolo dopo il primo ciclo di terapie che lo hanno rimesso in piedi in America nella clinica della dottoressa Claudia Cooke, dove dopo aver effettuato gli esami di routine è stato sottoposto ai primi trattamenti rivelatisi efficaci, per poi proseguire a casa per altri due mesi le terapie di cura.

Prezioso l'apporto a New York di Marinella Grande, colei che ha fatto da tramite con la clinica in questi mesi e ha accompagnato Enrico in questo percorso estero in stretta sinergia con Marica Grande.

La rete di solidarietà che si è creata è il più grande successo di questo successo. "Questa è una storia vera, fatta di persone vere e di miracoli della medicina, naturalmente con l’aiuto di Dio. Nelle prossime ore procederemo alla rendicontazione".