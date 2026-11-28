Avellino, albanese ucciso a Cavarzere: indagini sui poliziotti di Avellino I poliziotti dovevano eseguire un ordine di carcerazione per il 35enne in fuga

di Paola Iandolo

Si indaga sulla morte dell'albanese di 38 anni è morto ieri, poco prima di mezzogiorno, a Revoltante, frazione di San Pietro di Cavarzere. Indagini anche sugli agenti della Questura di Avellino che dovevano eseguire un ordine di carcerazione per rapina, emesso dalla Procura di Napoli, nei confronti di un connazionale di 35 anni. Un secondo uomo è stato arrestato, il 35enne da arrestare è scappato a piedi tra i campi e non è stato ancora trovato. La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta e ha indagato anche gli agenti di Avellino, intervenuti insieme a quelli di Napoli.

Una prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una colluttazione al momento dell'arresto e i tre uomini armati una volta compreso che gli uomini in borghese erano dei poliziotti, avrebbero aperto il fuoco per impedire la cattura del 35enne. Gli agenti avrebbero risposto con un solo colpo, quello che ha ucciso il 38enne. Il corpo è stato trovato su un sentiero sterrato, a circa 500 metri dai casolari. Indossava maglietta e biancheria intima, era scalzo e senza documenti. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale civile di Padova. Il secondo uomo, fermato e arrestato, è ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Adria.

La fuga del 35enne

Il terzo è sparito tra i campi lungo l'Adige. Il 35enne è ricercato in diverse province campane e anche nel Nordest, dove avrebbe messo a segno una serie di rapine violente nelle ville. Nessuno dei tre risultava residente a Cavarzere. Partiti dalla Campania per nascondersi, avrebbero trovato rifugio nella casa abbandonata di Revoltante grazie ad alcuni conoscenti. È l'ipotesi al momento più accreditata, e su quella rete di conoscenze si concentrerà ora l'attenzione degli investigatori, anche per capire se il fuggitivo abbia già trovato un altro riparo.

Inchiesta della Procura di Venezia e ruoli della polizia di Avellino

L'inchiesta è condotta dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, su disposizione del pubblico ministero di turno. Gli accertamenti balistici, i rilievi della scientifica e le testimonianze dovranno stabilire chi abbia sparato per primo. Va chiarito anche il rapporto tra i tre: non è detto che il morto e l'arrestato fossero complici del 35enne nelle rapine.Non si esclude che vi possano essere dei collegamenti anche con l'episodio avvenuto a Torre Le Nocelle dove un altro albanese è stato ferito dopo aver forzato un posto di blocco.