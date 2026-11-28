"Francesca Albanese respinta in Costa Rica. La sua voce dà fastidio" L'indignazione del parlamentare XIX legislatura Arturo Scotto: "Non può essere lasciata sola"

L'Università della Costa Rica ha conferito a Francesca Albanese di Ariano Irpino, giurista italiana, esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente e dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, il dottorato honoris causa «per la sua carriera e il suo lavoro nel campo dei diritti umani.

Albanese ha partecipato alla cerimonia in collegamento video dall’Aeroporto Internazionale Juan Santamaría, dove è stata trattenuta dalle autorità locali che le hanno impedito l’ingresso nel paese

"Le accuse più gravi non possono sostituire le prove. E quando vengono usate per impedire l'ingresso in un Paese a una cittadina italiana che ricopre un incarico per le Nazioni Unite, il nostro ministro degli Esteri dovrebbe essere il primo a chiedere spiegazioni.

Francesca Albanese non può essere lasciata sola. La sua voce dà fastidio perché continua a denunciare ciò che accade a Gaza.

Tajani ha il dovere di tutelare una cittadina italiana, non di voltarsi dall'altra parte. Il silenzio, davanti a una vicenda del genere, è una scelta politica".

Ad affermarlo indignato è Arturo Scotto, parlamentare XIX legislatura. Coordinatore nazionale di Articolo Uno.

Così il noto scrittore italiano Andrea Scanzi: "Ditemi se si può essere ridotti a ritirare un dottorato honoris causa così, dopo ore infami bloccata in aeroporto manco fosse in combutta coi terroristi (e non in prima linea a combattere un geno*id*o). Vergognoso. Una carognata ordita, pensata e imbeccata da Trump e Netaboia. L’ennesima. Ma Francesca Albanese è più forte anche di questo. Un’immagine struggente e insostenibile, ma carica di resistenza e dignità. Viva Francesca".