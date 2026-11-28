Fugge seminudo dopo la sparatoria con la polizia: è caccia al 37enne Ervis Murra II 37enne albanese, noto agli inquirenti per aver inanellato una lunga serie di reati

Il conflitto a fuoco è avvenuto a San Pietro di Cavarzere, nei pressi di un'abitazione isolata. A far perdere le proprie tracce è stato Ervis Murra, 37 anni, cittadino albanese già conosciuto dalle forze dell'ordine.

Pomeriggio di tensione nel territorio veneziano, dove un intervento delle forze dell'ordine si è trasformato in una sparatoria. L'episodio si è verificato venerdì 27 novembre a San Pietro di Cavarzere e ha coinvolto gli agenti di polizia e tre uomini che si trovavano in una villetta isolata. Il bilancio è di una persona morta, una fermata e una terza ancora ricercata.

La ricostruzione della sparatoria

Secondo le prime informazioni, i poliziotti stavano raggiungendo un'abitazione nelle campagne della zona, dove si sarebbero nascosti tre uomini. Durante l'avvicinamento, dalla casa sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Gli agenti avrebbero risposto al fuoco, dando origine a uno scontro a colpi di pistola.

Nel corso dei concitati momenti successivi, i tre uomini avrebbero abbandonato l'edificio tentando di allontanarsi. Uno di loro, che sarebbe stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, è stato raggiunto da un proiettile a breve distanza dalla villetta ed è morto.

Un secondo soggetto è stato invece fermato dalle forze dell'ordine. Il terzo è riuscito a dileguarsi e, nelle ore successive all'accaduto, risultava ancora irreperibile. Si tratta di un uomo ritenuto armato, per il quale sono state avviate le ricerche nelle campagne circostanti.

Chi è Ervis Murra, il 37enne ricercato

L'uomo riuscito a sottrarsi alla cattura è Ervis Murra, cittadino albanese nato il 29 aprile 1989. Secondo le informazioni disponibili, durante la fuga avrebbe lasciato l'abitazione indossando soltanto la biancheria intima, facendo perdere le proprie tracce nella zona rurale.

Il suo nome sarebbe già noto agli investigatori per una serie di precedenti giudiziari, maturati sia in Italia sia in Albania. Nel suo passato figurerebbero contestazioni legate a furti, rapine, anche commesse con l'utilizzo di armi, estorsioni e ricettazione.

La sua vicenda giudiziaria in Italia avrebbe avuto inizio nei primi anni Duemila. Nel corso degli anni sarebbe stato sottoposto anche alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dalla quale sarebbe successivamente riuscito ad allontanarsi.

Un altro episodio significativo risale al giugno 2025, quando Murra venne individuato a Napoli, in corso Vittorio Emanuele, durante un controllo delle forze dell'ordine. L'uomo era ricercato da circa tre anni in seguito a una condanna definitiva a sette anni di reclusione per rapina.

Anche in quell'occasione, tuttavia, la cattura non si concluse come previsto: dopo una colluttazione con gli agenti, riuscì nuovamente a fuggire. La sua successiva presenza nel Nord Italia potrebbe inserirsi proprio nella lunga fase di latitanza.

Adesso le ricerche si concentrano nell'area di Cavarzere e nelle campagne del Veneziano, dove Murra è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo la sparatoria.