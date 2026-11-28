Avellino, albanese ucciso dal poliziotto: sequestrata la pistola d'ordinanza Continua la caccia al fuggitivo

Continuano le indagini a Cavarzere, in provincia di Venezia, su un doppio fronte. Da un lato continua la caccia al 35enne albanese e dall'altro proseguono le indagini sulla morte del 38enne ucciso durante la colluttazione con le forze dell'ordine in borghese che dovevano arrestarlo. Stamane è stata sequestrata la pistola d'ordinanza del poliziotto dalla quale sarebbe partito il colpo che ha ucciso un cittadino albanese di 38 anni durante l'operazione condotta venerdì 27 novembre su mandato della Procura di Napoli, nella località di Revoltante, a San Pietro di Cavarzere.

La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per accertare quanto accaduto e verificare l'operato degli agenti arrivati dalla Campania. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, alcuni poliziotti della Questura di Avellino sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati. Iscrizione nel registro come atto dovuto per far piena luce su quanto accaduto ieri in tarda mattinata.

Le indagini

Le verifiche sono state affidate alla Squadra Mobile di Venezia. Gli investigatori dovranno stabilire le circostanze in cui è stato esploso il colpo mortale e accertare se anche gli uomini presenti nel casolare abbiano effettivamente sparato contro gli agenti, così come sostengono alcuni residenti della zona che al momento hanno dichiarato di aver udito almento tre esplosioni. Saranno gli esami balistici, i rilievi della Polizia Scientifica e le testimonianze dei residenti a fornire elementi utili alla ricostruzione.