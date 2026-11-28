Menarini: dopo il consiglio provinciale c'è attesa per il tavolo di crisi a Roma Sindaco Spera: "Abbiamo scritto una pagina di coesione e unità ma ora non bisogna mollare"

Sempre presente su questa tematica e sempre vicino agli operai, il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera nelle vesti anche di vicepresidente della Provincia, tiene alta l'attenzione sulla vertenza Menarini.

Il documento unitario redatto nell'ultimo consiglio provinciale approda al tavolo di crisi al MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), fissato per il prossimo 30 novembre.

"I sindaci sono sempre stati vicini a questa vertenza - sottolinea Marcantonio Spera - hanno già contribuito con una delibera consiliare all'inizio di una fase delicata per questo importante stabilimento della Valle dell'Ufita.

Uno stabilimento che potrà e dovrà essere il volano della rinascita industriale della Valle dell'Ufita che sarà il crocevia per le nostre zone interne, per il declino inesorabile o per lo sviluppo e la rinascita delle nostre comunità.

Ed è proprio questo nucleo industriale, con un milione e più di metri quadrati di suolo, in gran parte già infrastrutturato e adesso, con i finanziamenti dell'ASI appena conseguiti, anche in rifacimento per quanto riguarda la rete viaria, il simbolo principale della vertenza complessiva della Valle dell'Ufita.

Una vertenza globale intorno alla costruenda Stazione Hirpinia, alla Piattaforma Logistica, al completamento dei lavori della Lioni-Grottaminarda, sicuramente tutte opere incompiute ancora, ma messe nell'agenda regionale e, speriamo, anche in quella nazionale-governativa, per non far morire le aree interne.

Tutti i sindaci, i sindacati, la Provincia, le parti sociali, sono di nuovo compatti. Forze compatte intorno a questa vertenza della Valle dell'Ufita che nei prossimi mesi dovrà essere incanalata in un circolo virtuoso complessivo, pena brutte falle per quello che è il disegno strategico.

Siamo tutti impegnati per portare a termine questo processo, coesi per la positiva conclusione della vertenza Menarini.

Il 30 novembre saremo seduti al tavolo del Mimit per capovolgere gli esiti attuali che vedono cassa integrazione, scarse commesse, futuro nebuloso. Andremo compatti a sostenere quello che, intanto, abbiamo scritto davanti ai cancelli della Menarini.

Una pagina bella di coesione di unità di intenti. Continueremo a marciare così, compatti, anche per la vertenza complessiva della Valle Ufita".