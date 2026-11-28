Sicurezza alimentare: esperti a confronto ad Avellino A raccolta professionisti e addetti ai lavori

Sicurezza alimentare lungo tutta la filiera: esperti a confronto questa mattina all’ex carcere borbonico per l’evento formativo promosso dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Avellino in occasione della IV sessione del corso "I controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: prospettive future - Haccp e valutazione dei rischi microbiologici".

Professionisti e addetti ai lavori si sono riuniti per fare il punto su:

Normativa europea e sistemi Haccp, standard volontari (Iso 22000, FSSC 22000, BRC, IFS Food), audit e gestione dei rischi microbiologici

Un confronto concreto per unire conformità normativa, evidenze scientifiche e qualità, rafforzando il dialogo con le aziende e rendendo i controlli sempre più efficaci a tutela della salute pubblica e dei consumatori.