Gruppo Insigniti al Merito della Repubblica Italiana: evento a Montella Presentazione del calendario associativo anno 2027

Presentazione del calendario associativo anno 2027 del Gruppo Insigniti al Merito della Repubblica Italiana con sede a Montella.

Nel corso dell’iniziativa che si terrà questo pomeriggio presso la sede dell’Associazione di Volontariato Autilia Volpe di Montella, saranno numerose le autorità civili, militarie religiose che interverranno.

Dopo i saluti del Presidente, Ufficiale Salvatore Malerba, sarà illustrato il calendario 2027. Così come spiegato dal Presidente del GIMRI e dal consiglio direttivo la pubblicazione del nuovo calendario è stata realizzata grazie all’impegno non solo dei soci ma anche degli sponsor.

"Un grazie per la riuscita dell’evento va indirizzata ai dirigenti dell’Associazione Autilia Volpe di Montella e alla Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi che ospitano l’importante manifestazione. La presentazione annuale del calendario GIMRI, ogni anno si svolge a rotazione nei vari comuni irpini".